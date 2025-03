ĆERKA MI JE SAOPŠTILA, A BRENA KROZ SUZE POTVRDILA: Sanja Đorđević ne može da dođe sebi zbog Popovićeve smrti: Pomogao mi je posle rata...

Folk zvezda nikad neće zaboraviti prijatelja koji joj je najviše pomogao u životu i karijeri.

Sanja Đorđević teško je podnela vest da je Saša Popović preminuo. Njoj je tužnu vest saopštila ćerka, a Lepa Brena kroz suze potvrdila.Muzička zvezda nikad neće zaboraviti prijatelja koji joj je najviše pomogao u životu i karijeri:

- Preteško mi je šta da vam kažem. Znam ga od prvog dana svoje karijere. On je bio tu uz sve nas pevače i za muzičare. Neverovatan je bio čovek. Mnogo je teško jer kad se setim u najtežim trenucima, konkretno rata on mi je pomogao, ne samo meni nego svima kojima je pomoć bila neophodna - priča Sanja i dodaje:

- Neverovatno koliko je to bio dobar čovek, ovo su najteži životni trenuci. Ja ne verujem i ne želim da verujem da je on umro, taj čovek je besmrtan. Ćerka mi je rekla “Majko, smiri se, budu mirna, umro Sale Popović”. Ne mogu da pričam. Ja sam mislila da me laže ćerka, ali onda kad sam pozvala Brenu čula sam da plače na sav glas. Nisam dobro da vam bilo šta više kažem. Sale je najzaslužniji za moju karijeru. Šta god da sam počela da pevam on vrisne ”Stani, stop, pevaj "Moj dilbere”, kaže: "Misliš li da radiš ovaj posao ili nećeš , je l ti misliš stvarno da pevaš zabavnjake, a imaš megahit “Tebi i meni za prošle dane” a u tom momentu sam imala šest snimljenih zabavnjaka i moj narodnjak “Tebi i meni za prošle dane” postane megahit. I onda sam morala da pevam šest meseci kad se tek televizija Pink otvorila “Tebi i meni za prošle dane” nije tada bilo drustvenih mreža, gledala se televizija - kaže i dodaje:

- Ne mogu, sad kad se setim počnem da plačem. Tako je stvorio moje ime. Prezahvalna sam mu na svemu i ne samo ja već ja sam jedna od milion. Ne znam kome sve nije Sale pomogao. Najlapše reči o njemu imam. Plakala bih iz sveg glasa. Kad se setim kad smo išli po trgovima, kad smo šetali za vreme bombardovanja. Nema šta sve nismo prošli, celom svetu smo prkosili. Nema gde nismo bili. Najveći trg u Beogradu kada su nas svi napali, mi smo ustali ponosno i nosili bedževe, on je bio svuda sa nama pevačima. Koliko god neko misli nešto loše, mi smo emotivni i nacionalni, Sale je uvek bio uz nas iako se sutradan taj most sruši. Svuda smo gledali da širimo ljubav i nama je važno da je su naš narod i deca zadovoljni. Takav je Sale bio, čovek, veliki čovek.

