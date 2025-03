Ne mogu Suzani ni poslati poruku, PLAČEM: Nakon vesti o smrti Saše Popovića, oglasila se Nada Topčagić za Pink.rs TOTALNO UTUČENA!

Javnost je juče pogodila tužna vest, a to je da je osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije, Saša Popović, preminuo u 70. godini, nakon kratke, ali veoma teške bolesti.

Pokojni Saša Popović lečio se u onkološkom institutu "Gustav Rusi" u Vilzifu, malom predgrađu Pariza, gde je i proveo poslednje dane svog života, okružen porodicom i najboljim timom lekara.

Ovim povodom za Pink.rs oglasila se potrešena pevačica Nada Topčagić, koja nije krila tugu za pokojnim Sašom, ističući da nije verovala da je ta bolest toliko opasna.

- Čula sam za Sašu među prvima. Nemoj me zvati, baš sam potrešena i baš uplašena. Strašno. Ne mogu ni Suzani poslati poruku. Nisam verovala da je toliko bolestan, mislila sam da je nešto drugo...I svi koji su me pitali da li je istina, govorila sam: "Ne verujem". Mislila sam da je blaže. Iskreno, mislila sam da je estetika u pitanju, tako sam i pričala ljudima kada bi me pitali. Da je Bog da je bilo to, tuga do neba. Nema više snimanja čuvenih novogodišnjih programa koji su trajali po tri dana. Odneo je sa sobom deo nas, deo naših života. Mnogo sam tužna, plačem, neka putuje zvezdanim nebom na neko lepše mesto. Neka ga anđeli čuvaju - izjavila je Nada Topčagić za Pink.rs.

