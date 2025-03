On me je podržavao i pre Košave sa Dunava: Dara Bubamara POTREŠENA zbog smrti Saše Popovića, progovorila o njihovoj saradnji i o svemu što je uradio za nju!

Javnost je juče pogodila tužna vest, a to je da je osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije, Saša Popović, preminuo u 70. godini, nakon kratke, ali veoma teške bolesti.

Pokojni Saša Popović lečio se u onkološkom institutu "Gustav Rusi" u Vilzifu, malom predgrađu Pariza, gde je i proveo poslednje dane svog života, okružen porodicom i najboljim timom lekara.

Ovim povodom, za portal Pink.rs oglasila se i pevačica Dara Bubamara, koja je započela svoju karijeru upravo uz Popovića, te nije krila koliko ju je ova vest pogodila.

- Pošla sam na neki nastup i neki rođendan, strašno...Svaki drugi, treći dan smo se čuli kada je u Parizu bio, davala sam mu stalno podršku: "Ti si moj Sale jak, biće sve kako treba". Jako je teško, pogotovo što sam ja vezana za njega jako bila i on za mene, on je moj Novosađanin, mene Saša prati i podržava pre "Košave sa Dunava", dolazio je da me gleda, uvek je govorio da je najlepše ime Dara Bubamara i Lepa Brena. Koliko sam samo ploča i CD-ova izdala za Grand. Haos! Baš mi je teško i ne mogu da verujem šta se desilo, već duže vreme smo znali da je bolestan, ali smo se nadali da će se izvućči s obzirom na to da je bio pun života. Sav je bio za posao, orao i radan. Šta da kažem, jako mi je teško. Saša me podseća na početak moje karijere, prošli smo sve zajedno, dosta mojih hitova. Jako mi je, jako teško i veliki gubitak. Izražavam saučešće porodici Popović i jako mi je žao. Bio je moj veliki prijatelj, veliki radnik, veliki umetnik, svi smo prošli kroz taj njegov Grand. Mene je podržavao još kada sam bila devojčica, tako da mi je jako žao, jako - izjavila je Dara Bubamara za Pink.rs.

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

