Sve što sam doživeo je zahvaljujući njemu: Pobednik Zvezda Granda slomljen zbog odlaska Saše Popovića

Vest da je preminuo Saša Popović sinoć je zaustavila Srbiju, ali i ceo region.

Mnogi su se opraštali od direktora "Granda" Saše Popovića i izražavali neverovatan šok zbog gubitka, a među njima je i pobednik emisije "Zvezde Granda" u sezoni 2021/22. Nermin Handžić iz Tešnja.

- Izgubili smo jednu ljudsku gromadu. Veliki je ovo gubitak za sve nas na estradi. Od tog čoveka ja sam samo doživeo najbolje, od toga da me je od malih nogu primetio, on me je među prvima primetio u "Grandu". Od svoje 10. godine sa njim sam bio u kontaktu, sve što sam doživeo je zahvaljujući Saši Popoviću. Od mog prvog pojavljivanja koje sam imao s legendom narodne muzike Šabanom Šaulićem do samog takmičenja i svega što sam doživeo. Kad god je bilo neizvesno ili kad god je bio neki, nazovimo, problem u takmičenju, uvek mi je dao podršku i bodrio me. Jako mi je žao. Neka mu je laka zemlja - rekao je Handžić.

Dodao je da je upravo Popović deci i mladima koji su se takmičili u "Grandu" promenio živote za 360 stepeni.

- Kao i meni što je. Da nije bilo njegove vizije, sigurno bi mnogi bili zakinuti za neku vrstu napretka i muzikom bi se bavili na lokalnom nivou. Ne bismo ni znali za bolje. Mnogo je pomogao ljudima i mnogo dobrih dela i sevapa je zaradio za života - istakao je Handžić.

Autor: Nikola Žugić