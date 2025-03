Bili smo svesni koliko je ulagao, TO GA JE I KOŠTALO: Goca Lazarević se slomila zbog smrti Saše Popovića, progovorila o njihovoj saradnji i poznanstvu

Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je juče u 70. godini, nakon kratke i teške bolesti, što je zavilo kompletnu estradu u crno.

Pokojni Saša Popović lečio se u onkološkom institutu "Gustav Rusi" u Vilzifu, malom predgrađu Pariza, gde je i proveo poslednje dane svog života, okružen porodicom i najboljim timom lekara.

U studiju televizije Pink u emisiji "Premijera Vikend - Specijal", voditelji Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostili su pevačicu Gocu Lazarević, koja je progovorila o Saši Popoviću.

- Ne mogu da kažem da je moje zadovoljstvo, kamo sreće da se viđamo lepim povodima. Dobar dan svima. Mora, i ovo je deo života. Pre svega da izjavim saučešće porodici Saše Popovića, pre svega Suzani i deci, pa i milionima koji su voleli, vole i poštuju njegov lik i delo. Bio je i vizionar i inovator. Ja ga poznajem od 1980. godine...Toliko sam puna svega, a i tuge, ne znam šta bih pre rekla. Kada neko ode takav kao on, nikada više ništa neće biti isto. Nije ovo fraza, ovo je istina! - rekla je Goca Lazarević.

- Juče ste saznali tu vest, koliki je ovo gubitak - pitao je Nemanja.

- Mnogo je veliki gubitak, ne samo za porodicu, nego za ceo muzički svet! Mene su danas zvali ljudi koji nemaju veze s muzikom, a koji su mnogo tužni zbog objave i koji su znali koliko im je ulepšavao domove sa svojim intresantnim besedama, emisijama i kreacijama. On je živeo hiljadu na sat - rekla je Goca Lazarević.

- Kako ste se vi upoznali sa Saletom - pitala je Bojana.

- Priča je bila da je on bio vizionar i tada kada je bio taj bend "Lira šou" i on je insistirao da dođu do Milutina Popovića Zahara, jer je on smatrao da jedino on može da stvori karijeru. Tako i beše...Da ja ne dužim o tome...Tada smo, dve i po godine uslovno bili nerazdvojni...Saša je i tada imao viziju, meni nije napravio karijeru, napravio je mnogima, ali kada sam se obratila: "Sale, ja nemam pesmu", on je samo rekao: "Gole, ja ću ti napraviti pesmu", napravio mi je pesmu "Pomozi mi crna noći". Pozvao me je samo jedan dan i rekao da prave Grand i pitao me je: "Hoćeš li da snimiši pesmu?", ja sam mu bez razmišljanja, verujući, rekla da hoću - rekla je pevačica.

- Vi ste i komšinica Saletova, kada ste poslednji put videli Sašu - pitala je Bojana.

- Prvo moje dolaženje, pošto sam želela da kupim kuću na Bežanijskoj kosi, došla sam prvo kod njega. Onda mi je on davao savete, svakome, ako nije mogao da pomogne, on nije odmogao...Imao je neki veoma intresantan autoritet, bez vike i dreke, bez imperativa. Mi smo svi bili svesni koliko on ulaže sebe, mislim da ga je to i koštalo, stalno je bio pod adrenalinom i presijom. On je živeo život koji voli, ispunio je svoju životnu svrhu - odgovorila je Goca Lazarević.

Autor: Nikola Žugić