Zazvonićeš ti i od tamo, čisto da... Oglasila se voditeljka Praktične žene, prisetila se razgovora sa pokojnim Sašom Popovićem!

Voditeljka emisije "Praktična žena" Nataša Pavlović, potresnim rečima oprostila se od Saše Popovića.

Saša Popović je preminuo u Parizu u 70. godini, u bolnici, okružen porodicom, a voditeljka je, opraštajući se od njega, otkrila da je sa estradnim magom imala prisan odnos.

Nataša Pavlović, voditeljka emisije "Praktična žena" se prisetila se svakodnevnih razgovora koje je imala sa Sašom i istakla koliko će joj nedostajti.

- Kad god zvoni telefon: "E Sale"... Ujutru da izanalizirate rejtinge, preko dana oko snimanja, noću zbog utakmica. A u međuvremenu onako, tek onako. Sale je prva reč koju su i Oli i Jan naučili posle mama i tata. A ja sam prvi put shvatila da nije do senzibiliteta nego do čoveka. Do upornog, mudrog, časnog… do poslednjeg daha borbenog čoveka. Svom Bakiju ćeš nedostajati više nego iko. A meni da gundjam što ne mogu ništa da čujem od vas… E da te ne znamo… Zazvonićeš ti i od tamo, čisto da iskontrolišeš kako je sve organizovano. Da zameniš muziku, raspored a i ta rasveta da bude svetlija jer ljudi vole svetlo. U pravu si Sale, ne valja tamno. Baš ne valja. Oduvek si znao. Zato putuj u svetlost. I ne brini, biće baš onako kako voliš. A kad zazvoni.. Sale - napisala je ona na svom Instagramu.

Autor: Nikola Žugić