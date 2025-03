DA SE NAJEŽIŠ! Mirko Kodić POTPUNO slomljen zbog Popovićeve SMRTI: Na jučerašnji dan se rodio moj sin Aleksandar, koji je UMRO!

Javnost je juče pogodila tužna vest, a to je da je osnivač i kreativni direktor "Grand" produkcije, Saša Popović, preminuo u 70. godini, nakon kratke, ali veoma teške bolesti.

Pokojni Saša Popović lečio se u onkološkom institutu "Gustav Rusi" u Vilzifu, malom predgrađu Pariza, gde je i proveo poslednje dane svog života, okružen porodicom i najboljim timom lekara.

Ovim povodom, u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" gostovao je Mirko Kodić, poznati harmonikaš, te je ovom prilikom progovorio o Saši Popoviću.

- Da li je dobar dan, ali dobar dan...Jako loše sam i juče i danas, preminuo je moj veliki prijatelj, moj direktor, po svemu moj drug. Zadesilo se baš istog dana kada se rodio moj pokojni Aleksandar i tako da mi je sinoć bilo, plakao sam iskreno da vam kažem, mada ja retko plačem. Toliko mi je bilo teško, ali da se sve dešava u jednom te istom danu. Šta bih rekao o njemu?! Otišao je jedan genije u našem estradnom svetu, čovek koji nije bio veliki umetnik na svom instrumentu, ali je bio veliki mislilac i znalac. Na jučerašnji dan se rodio je moj sin Aleksandar, koji je preminuo, a juče je preminuo još jedan Aleksandar, Saša Popović - rekao je Mirko Kodić.

- Kada ste se poslednji put čuli sa Sašom - pitala je Bojana.

- Video sam se s njim dok je bio zdrav. Nisam se čuo, nisam hteo da maltretiram bolesnog čoveka. To je isto kao kada mene neko pita: "Kako si Mirko?", nikako nisam, životarim, tako je i njemu bilo i ja sada treba da ga zovem, da ga cimam - rekao je Mirko, te je nastavio:

- Vežu me i neke lepe uspomene, bio je pozitivac. Jednom prilikom, bio sam na nekom ručku i svratio sam na Košutnjak, gore u Grand produkciju...Seo sam da popijem, dao sam saksofonisti jednom od 500 evra, drugom od 500 evra, kaže on: "Šta se dešava ovo", kada je video dve od 500 rekao je: "Dajte harmoniku ovamo" - dodao je on.

- Da li ste se čuli sa Suzanom - pitala je Bojana.

- Nisam se čuo, ovim putem izjavljujem saučešće porodici Popović. Mene veže za Sašu još jedna linija. Mi smo bili oženjeni, a na neki način smo imali iste devojke, čak dve ili tri. Neću otkriti ko su, poznate su itekako - rekao je Mirko.

Autor: Nikola Žugić