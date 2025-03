Znao sam danima, pratio sam sve: Oglasio se Saša Matić povodom smrti direktora Granda, otkrio kako će pamtiti Sašu Popovića!

Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je juče u 70. godini, nakon kratke i teške bolesti, što je zavilo kompletnu estradu u crno.

Pokojni Saša Popović lečio se u onkološkom institutu "Gustav Rusi" u Vilzifu, malom predgrađu Pariza, gde je i proveo poslednje dane svog života, okružen porodicom i najboljim timom lekara.

U emisiju "Premijera Vikend - Specijal" uključio se pevač Saša Matić, koji je progovorio o ovom gubitku.

- Čujemo se...Šta da vam kažem, ja već danima znam za celu situaciju, pratim celu situaciju oko Saleta. Ja sam znao danima da je došlo do tog nekog neslavnog kraja, sinoć se desio jedan gubitak. To je bio čovek koji je bio pun života, toliko pun pozitivne energije i znate šta je kod njega bilo fascinantno, držao se reči i dogovora. Tako smo funkcionisali, ako mu dam reč i kažem da je tako i tako, sigurno je tako. Isto je važilo i sa njegove strane - rekao je Saša Matić.

- Kako bi ga ti opisao u nekoliko rečenica, kako ćeš ga pamtiti

- Kao najpozitivniju osobu na ovom svetu. Ja se sećam kada je poginuo Šaban Šaulić, on je znao koliki smo mi prijatelji bili, on zove i kaže: "To je život Sale, šta da radiš", uvek je znao da te uteši, neverovatno je kakav je Sale bio čovek. Nikada neću zaboraviti kada smo bili u Grandu i kada je uzeo onu spravu koja veštački pravi prateće vokale, kaže: "Dođi, uzeo sam spravu, ne trebaju ti prateći vokali" - rekao je Saša.

Autor: Nikola Žugić