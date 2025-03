Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je juče u 70. godini, nakon kratke i teške bolesti, što je zavilo kompletnu estradu u crno.

Ovom prilikom, u uživo program emisije "Premijera Vikend - Specijal", pevačica Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o njegovim poslednjim danima, ali i poznanstvu i dugogodišnjem prijateljstvu s njim.

- Iskreno da ti kažem, ja sam u stanju šoka, nisam ni svesna šta se desilo, valjda je to u prirodi čoveka. Ne znam šta da kažem...Borio se sa teškom bolešću, borio se kao lav svom snagom i svim srcem, svi smo se molili za njega, a to je Božija volja. Teško mi je, gubim divna ljude oko sebe, Marina Tucaković, Palma i evo sada Saša. Dok sam se sama borila kroz život, ti ljudi su uvek bili tu kao snažna podrška - rekla je Ceca.

Koliko smo izgubili njegovim odlaskom - pitao je Nemanja.

- Jako mnogo. Produkcija koju je on stvorio, napravila je mnogo kvalitetnih pevača, kvalitetne muzike. Vidite kada je preminuo koliko se ljudi javlja i koliko njih najlepše priča o njemu - rekla je Ceca.

Kada ste se poslednji put čuli, šta si mu poslednje - pitao je Nemanja.

- Mislim da smo se dopisivali poslednji put u četvrtak. Pitala sam ga kako je, napisao mi je da nije dobro, sledeći dan sam se čula sa Suzanom i desilo se šta se desilo mnogo brzo...Biće jako teško, Zvezde Granda su njegovo čedo i znao je kako se to radi. Uzdam se u ekipu koja je 20 godina radila sa njim, znaju ritam i poznaju sliku kakvu želi da pošalje i uzdam se da će njegov tim da nastavi da radi kvalitetno - rekla je Ceca.

Kada ste se viđali, kada ste se čuli, da li se žalio na nešto - pitao je Nemanja.

- Čak nije želeo ni da se priča o tome, Sale je jako dostojanstven čovek bio, to se videlo. On je častan čovek, čovek od reči, što je danas retkost. Čovek jakog i stabilnog karaktera i u ovoj svojoj teškoj borbi...Borio se do poslednjeg dana, poslednji put kada sam ga videla kao starog, to je bilo za Božić, isijavao je tom svojom pozitivnom energijom - rekla je Ceca, a onda se osvrnula na njihovo upoznavanje:

- To je bilo pre 30 i nešto godina. To je jedno stabilno i iskreno prijateljstvo bilo svih ovih godina i to je pokazatelj da instant prijateljstva nisu prijateljstva. Ja imam puno prijatelja s kojima sam prijatelj preko 30 godina.

Da li si se čula sa Suzanom - pitao je Nemanja.

- Ne, nisam se čula, namerno se nisam čula jer, pustila sam ženu da tuguje i da bude u svom bolu. Čim doputuju, otići ću u kuću da izjavim saučešće i ponudim se za sve što treba - rekla je Ceca.

Autor: Nikola Žugić