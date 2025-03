SAMO JEDNA ZVEZDA GRANDA SE NIJE OPROSTILA OD SAŠE POPOVIĆA: Reč je o poznatom pevaču, o njihovom odnosu se dosta nagađalo

Estrada i mnogobrojni pevači koji su ponikli u Zvezdama Granda opraštaju se od tvorca i direktora Granda produkcije, Saše Popovića, koji je preminuo juče, 1. marta.

Saša Popović je posle kraće i teške bolesti preminuo u bolnici u Parizu, u 71. godini.

Saša je tokom svoje plodonosne karijere osim Grand produkcije, stvorio i muzičko takmičenje Zvezde Granda koje je iznedrilo više od 50 pevača koji su postali veoma prepoznatljivi. Naravno, među njima i mnogbrojne zvezde, zbog čega su se gotovo svi oglasili i oprostili od Saše.

Međutim, samo jedan pevač, koji je bio i jedan od najvećih zvezda ovog formata, Milan Stanković, još uvek se nije oglasio, možda i jedini. O odnosu Stankovića sa Grand produkcijom i Popovićem se godinama nagađalo, a Saša je prošle godine prvi put u javnosti otkrio detalje oko njegovog napuštanja Grand produkcije, još davne 2010. godine.

- To je njegova odluka... Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega - rekao je tada Saša.

- Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra - dodao je.

Autor: Nikola Žugić