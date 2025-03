Lepa Lukić prisetila se poznanstva i druženja sa Sašom Popovićem, koji nas je juče napustio u 70. godini!

Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je juče u 70. godini, nakon kratke i teške bolesti, što je zavilo kompletnu estradu u crno.

U emisiji "Premijera Vikend - Specijal", Lepa Lukić prisetila se upoznavanja sa Sašom.

Sećate li se upoznavanja sa Sašom Popovićem - pitala je Bojana.

- Ih kad smo se upoznali, kada je počeo sa pevačima da radi Grand, kada je osnovao produkciju Grand. Ja sam bila Breni gost, oni su svirali tada, nije još počelo ovde. U Domu sindikata je imala solističke koncerte deset dana, tada su samo svirali. Zna narod za Sašu ko je i šta je, neće se više nikada roditi takav čovek...On se vratio iz Pariza i rekao je da je u redu sve, mene su iznenadili novinari. Zvala sam Suzanu, plače na telefon, ne može da se vrati, šta da radimo, to je sudbina - rekla je Lepa Lukić.

- Ja sam zvala, ali Suzana meni nije dala da zovem, kaže: "Dobro je što meni plačeš, da njega nisi zvala, jer njemu treba davati afirmativne rečenice", ona mu prenese lepo, a ja plačem, zarozala se - dodala je Goca Lazarević.

Koliko vam je pomagao Lepa - pitala je Bojana.

- On je mnogo dobrih pevača izbacio, a sada je ostavio da se nastavi, ima dugo, dugo da se priča o njegovom radu. I dalje funkcioniše, kao da je on, ali ono što je on znao da osmisli, niko ne može da ga nasledi - rekla je Lepa Lukić.

Autor: Nikola Žugić