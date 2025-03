Svi smo ZATEČENI: Tea Tairović progovorila o svojim počecima i otkrila u kakvom sećanju će joj ostati Saša Popović

Iskrena do koske!

Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je juče u 70. godini, nakon kratke i teške bolesti, što je zavilo kompletnu estradu u crno.

Ovom prilikom se u emisiju "Premijera Vikend - Specijal" uključila pevačica i megaregionalna muzička zvezda Tea Tairović,

- Mislim da smo svi zatečeni tom vešću, prosto smo se svi nadali da se to neće desiti...Definitivno kada izgovorimo ime Saša Popović, za mene je to podsetnik na moje početke, vraća me 10-ak godina i više kada sam se takmičila u "Zvezdama Granda". Nedugo nakon toga sam izašla iz Granda, ali mi je Grand ostavio mnogo utisaka. Grand je jednako Saša Popović. Veliki čovek, veliki medijski mogul - rekla je Tea.

- Kakve su ti slike u glavi kada spomenemo Sašu Popovića - pitao je Nemanja.

- Ponovo ću reći, vraća me na moje početke, osećam veliku zahvalnost, kao i mnoge moje kolege, jer nam je pružena prilika. Tada je bilo mnogo teže ostvariti sve nego danas...Kako da ne, ova najnovija generacija, uopšte nemaju svest i predstavu kako je bilo tada dobiti priliku da vas neko čuje i vidi, pošto sada postoji mnogo sredstava. Mislim da su "Zvezde Granda" omogućile put velikim talentima, neki od njih imaju velike koncerte i turneje širom sveta. Mislim da je vredelo živeti kada tolikom broju ljudi pomogneš - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić