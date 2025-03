Samo što ne zaplače!

Milica Todorović, koja je svoje početke imala na Grandu, kao takmičar muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", progovorila je o smrti Saše Popovića u uživo uključenju u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

- Kada ti kažemo Saša Popović, na šta pomisliš - pitao je Nemanja.

- Prvenstveno, meni je jako teško što nisam u mogućnosti da budem tu sa vama, jer ako je neko zaslužio da odvojim sve vreme ovog sveta, to je Sale. Kada se spomene Saša Popović, prvo što mi se javlja je brižnost, ljubav i velika podrška. Sada trenutno mi je pred očima slika kada sam se prvi put prijavila za Zvezde Granda, gde sam imala 13 godina i nisam imala dva srednja zuba, gde sam jedina od 100 kandidata prošla. Nakon toga me je zvao: "Slušaj Mico, pričali smo Brena i ja o tebi, ne bismo da rizikujemo, nemoj da budeš u emisiji", nakon dva dana me je zvao i rekao: "Brena i ja smo doneli odluku, ti moraš da se pojaviš u Zvezdama Granda", mi smo svi vrištali u kući. Bilo je kasno uveče, ja sam pakovala knjige za školu...Saša Popović je uvek bio tu za mene, toliko onako očinski, kao da mi je najbliži član porodice. Dok je trajalo takmičenje, mama i ja bismo se pozajmljivale za kartu autobusku, a nije prošlo snimanje, a da me ne pita da li mi treba para za kartu i vadi iz džepa pare. Ja nikada nisam mogla da shvatim da neko ima neku ružnu reč za tog čoveka da kaže...Toliko mi se srce cepa dok sada pričam, bukvalno mi zastaje dah. Imala sam zakazanu svirku, nažalost, pred svirku sam se zatvorila u sobu i dobro sam se isplakala. On bi mi rekao: "Mico moja, kakve suze, da ideš i da iscepaš to". Moram da kažem da je Sale mene mnogo puta zvao svih ovih godina i ono što bi mi pričao: "Mislim da ti treba da budeš prva Zvezda Granda koja će da napravi veliki koncert", ja bih mu govorila da nisam aktivna, a on je govorio: "Ma nema to veze, treba da probiješ led" i ja ga nisam poslušala, inače sam samokritična - rekla je Milica, te je dodala:

Meni je Suzana Jovanović spremala ručak, kuvala, brinuli su se o meni kao o svom detetu. Jako je teško ovo za sve nas, ovo je ogroman gubitak, to je jedan jedini i neponovljivi Sale Popović, moj drugi otac.

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

Autor: Nikola Žugić