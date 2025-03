Zahar totalno slomljen nakon smrti Saše Popovića: Bio je siguran da će se njegov prijatelj izlečiti, a na ovaj način su se njih dvojica upoznali!

Saša Popović preminuo je juče u svojoj 70. godini života, posle kratke bolesti sa opakom bolešću.

Tim povodom u uživo program emisije "Premijera Vikend - Specijal", kompozitor Milutin Popović Zahar progovorio je o svom upoznavanju sa njim, ali i anegdoti sa Lepom Brenom koju su zajedno doživeli on i Saša u mlađim danima.

- Kako je izgledao momenat kad vas je Saša Popović pozvao? - upitao je Nemanja.

- Ja sam pre svega dužan da njegovoj porodici izjavim saučešće. On je uvek znao šta hoće, mislio sam da je otišao u Pariz siguran u to da će se izlečiti. On je sada bolje izgledao nego mlađeg, prosto nikad ne bih rekao. Mi smo igrali zajedno fudbal, čak sam ga jednom ja potkačio po nozi. Prvi put se umalo nismo potukli, ali smo posle toga otišli na pivo u Novom Sadu i pričali smo reč po reč. Mnogo puta sam bio u njegovom dvorištu, uvek smo bili posluženi kafom- otkriva Zahar, pa dodaje:

- Ja sam njega sreo ovde u Beogradu kada je Brena trebala da snimi prvu ploču. Video sam kada se takmiči sa Vesnom Zmijanac, sa Tozovcem i ostalim velikanima naše scene, rekao sam sebi: ''Moraću da napravim nešto neobično''. Kada sam video Brenu, mislio sam da će mene i Saleta da bije. Ja sam jako dobro znao da ako uradim moderan ritam, da će to biti nešto novo i nešto čemu će se narod diviti. Ja sam tražio od jednog čoveka da napiše da je Brena atomska bomba.

Autor: N.P.