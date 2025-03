Prolile more suza zbog ove tragične vesti!

Saša Popović preminuo je u svojoj 70. godini života nakon kratke borbe sa opakom bolešću, a tim povodom u emisiju ''Premijera vikend specijal'', uključila se Ana Sević rasula se na komade kada se prisetila njenog poslednjeg susreta sa Sašom.

- Ana kako je izgledao tvoj poslednji susret ili poziv sa Saletom? - upitala je Bojana.

- Poslednji susret bio je u finalu ''Zvezda Granda'', on je tada znao da je bolestan, ali mi nismo znali. Uradio je sve da sakrije to od nas. Nikada neću zaboraviti razgovore sa njim, on je bio moja porodica. On je bio predivan čovek, izuzetno veliki prijatelj, uvek je svima pomogao. Nikada ga neću zaboraviti - rekla je Ana Sević.

Autor: N.P.