Teško da će Grand opstati BEZ NJEGA: Vesna i Đole NEMI OD TUGE, Đogani progovorio o poznastvu sa Popovićem dugom 40 godina

Đole i Vesna Đogani vidno su potrešeni zbog velikog gubitka koji je pogodio čitavu estradu, a to je smrt Saše Popovića.

Đole i Vesna Đogani o njemu imaju da kažu samo reči hvale. Đole ga je poznavao još iz perioda osamdesetih godina prošlog veka, a kako su rekli, smatraju da će Grand teško opstati bez njega, kao i čitav estradni svet.

- Htela bih da uputim iskreno saučešće porodici. Jako nam je krivo jer smatram da je veliki mag što se tiče marketinga, biznisa i estrade ovde kod nas. Mislim da se skoro neće dogoditi takav čovek. Ja nisam mnogo sarađivala sa njim, Đole će bolje da vam ispriča detalje o njemu zato što je on mnogo sarađivao sa njim i zna ga i iz perioda osamdesetih i devedesetih, dok je još i pokojni Raka Đokić bio živ. Ja mogu reći da mi je jako žao - rekla je Vesna.

- Sa Saletom se završava jedna velika epoha muzike koja je kod nas sa njim počela da se radi. Meni je mnogo žao, ne samo poslovno, nego i lično, zato što ga znam i privatno. Kada je otvorio Grand zvao me je, kada je snimao "Hajde da se volimo" takođe... Da ne nabrajam sada, on je ostavio veliki trag u muzici. Posle njega ja ne znam kako će sve ovo ići. Svi ljudi koji su radili sa Sašom treba da budu zahvalni, jer on je stvorio današnju estradu, osim njih nekoliko, sve ih je stvorio, sve što sada postoji. Poslednji put smo se videli pre oko godinu dana. Bio je ljubazan, dobar, kao i uvek, on je sa svima bio takav. Fin, dobar čovek, kulturan, a da ne pričam o tome koliko je bio radan i vredan. On je sve, od početka do kraja, od aplauza do svakog segmenta je od kreirao. Mislim da će Grand teško funkcionisati i opstati bez Saše, jer je on taj koji je nosio celu produkciju - rekao je Đole.

Autor: Nikola Žugić