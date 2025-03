Saša Popović učinio Priji nešto što je sve iznenadilo: Vratila se u selo, razočarana odustala od karijere, a onda...

Aleksandra Prijović ostala je u neverici kada je saznala da je preminuo Saša Popović, čovek koji je dao prvu šansu, sada jednoj od najtraženijih pevačica, da se javno predstavi.

Saša Popović, osnivač i dugogodišnji direktor "Grand" producije napravo je muzičko takmičenje koje je mnoge talentovane ljude pretovrilo u velike zvezde, a među njima bila je i Aleksandra Prijović. Međutim, u jednom momnetu je potpuno odustala, razočarana što je ispala, a upravo Popović joj nije dozvolio da odustane!

- Pa vidite za Aleksandru Prijović to je nešto, to je zaista nešto neverovatno. To što je ona napravila, to me podseća na Lepu Brenu i "Slatki greh" 1983. godinu kad je ono isto puklo, i kad smo radili neverovatne koncerte. E to se sad isto desilo i sa Aleksandrom - pričao je Saša za domaće medije.

Otkrio je tada je je upoznao kada je imala svega 15 godina.

- Aleksandra je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Pošto je imala 15 godina, i ja sam je kastingovao, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 takmičara ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko kola, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. Tada nije bio žiri koji je odlučivao, bio je tu žiri samo da da neke komentare, svake subote je bio drugi. I u jednom momentu isključivo su glasali gledaoci i ona je ispala. Ona se toliko razočarala - objašnjavao je Popović.

Čuvena Prija, kako vole da je zovu bliski prijatelji, nije htela ni da čuje da se vrati u takmičenje, mislila je da je narod ne podržava.

I sad dolazi sledeća godina i ja sam tu kastingovao 18 devojaka i trebale su mi još dve. Onda sam uzeo baraž iz prošle godine, ko dobije najviše glasova i još te dve devojke da popunimo za tu sezonu. I sekretarica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru, kaže neću da se takmičim, eto ispala sam, jednostavno narod nije glasao za mene. I neće, i ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: "Slušaj, Aleksandra, ovo ti je poslednja šansa, dođi, pa šta bude, prođeš-prođeš". I te godine je prošla ona i Andreana Čekić i onda u toj 2012-13. je bila fantastična - zaključio je bio Saša Popović.

Kada je čula da je preminuo, ostala je nema od bola.

- Zbogom, dragi direktore...počivajte u miru - napisala je kratko Aleksandra na svom "Instagramu" uz emotikon slomljenog srca.

Autor: M. K.