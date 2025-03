Ovo je malo ko znao: Pobednik Zvezda Granda otkrio koju kultnu pesmu je za njega komponovao Saša Popović: Zbog ovoga mu je ostao u posebnom sećanju

Pevač otkrio malo poznate detalje o osnivaču Grand produkcije.

Vest da je nakon lavovske borbe sa opakom bolešću preminuo veliki Saša Popović zavila je kompletnu estradnu scenu u crno, a mnogobrojne muzičke zvezde koje je upravo on vinuo u nebesa, kao i njegovi bliski prijatelji i saradnici sa estrade danas u u njegovu čast govorili za emisiju Premijera - Vikend specijal''.

Tom prilikom u program se uključio jedan od pobednika Zvezda Granda Dušan Svilar.

- Žao mi je što se čujemo ovim povodom, ali imam potrebu da se osvrnem na saradnju sa Sašom. Verovatno smo kroz ovu emisiju mnogo toga rekli. Znate za onu, dobar glas se daleko čuje. Emisija ''Zvezde Granda'' bila je emisija koja je bila odskočna daska za sve nas. Prijateljstva koja sam izgradio sa mnogim ljudima na tom takmičenju dobilo je sjaj - rekao je Dušan Svilar i dodao:

- Saša će mi ostati u posebnom sećanju jer sam dobio privilegiju da snimim njegovu pesmu. Najlepša pesma koju sam otpevao, a to je pesma ''Rode će se opet vratiti''. On je tu pesmu komponovao. Ja sam kao pobednik 2007. godine dobio nagradu da snimim album, tada mi je Saša rekao da dođem da odsviramo uz klavir jednu pesmu, mislio je da će mi se svideti. On se oduševio tada - poručio je pevač.

Autor: M.K.