DONELO MU JE ČITAVO BOGATSTVO, A ON JE TO NAJVIŠE MRZEO: Saša Popović samo jednom otvorio dušu i ispričao ono što nacija nije znala

Estradni mag govorio je o praznicima u periodu svog detinjstva i otkrio kada je bio "prevaren".

Saša Popović preminuo je 1. marta nakon teške i kratke bolesti, a iza sebe ostavio je vanvremenski uspeh koji će retko ko ikada više moći da ponovi. On je jednom prilikom gostovao u jednoj emisiji i tada je pričao iskreno o svom životu i tome kako je ostvario neponovljivi uspeh.

Iako mu je harmonika donela milione, Popović je u emotivnoj ispovesti otkrio koliko je bio nezadovoljan zbog toga što ga je otac gotovo nasilno upisao u Muzičku školu.

- U 10 godini me je otac upisao u Muzičku školu, bio sam 4. razred i mrzeo sam to iz dna duše! Ako sam šta mrzeo i nisam voleo u životu, to je bila harmonika - priznao je Saša tada.

- Sećam se, jednom su mi dali drveno jaje, bio sam klinac, imao sam nekih sedam osam godina. Nisam znao da je drveno jaje! Vidim ja pobeđujem sve redom, posle sam hteo da pojedem to jaje, a baba mi kaže da je to pobedničko jaje i da ga ostavim za sledeću godinu. Ja sam probao da ga polupam par puta i primerim da je drveno jaje - nasmejao se Popović tokom tog gostovanja.

Autor: M.K.