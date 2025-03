KOMŠIJE IZ OPATIJE OBOŽAVALE SAŠU POPOVIĆA! Bio im je omiljeni sused: Leti je šetao uz more, a jednom prilikom sam video...

Saša se povukao iz javnosti pre više od pola godine i ništa se nije znalo o njegovom zdravlju.

Javnost je zatekla vest da je nakon kratke i teške bolesti preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Saša se povukao iz javnosti pre više od pola godine i ništa se nije znalo o njegovom zdravlju. Međutim, on nije nikada gubio nadu da će pobediti bolest. Poznato je da je Popović imao kuću, može se reći i drugi dom u Opatiji u Hrvatskoj.

On je pre nekoliko godina pokazao kako izgleda njegov dom u Opatiji, a prema pisanju medija platio ga je 300.000 evra.Velelepna vila je u svom posedu imala bazen, terasu sa pogledom na more. U stanu od 100 kvadrata Popović je uživao često sa svojom porodicom, a onda kada nije bilo vreme za kupanje uživao je u pogledu sa terase.

- Jedan poznanik im je preporučio stan na obali mora, cena mu je bila 300.000 evra i ima oko 100 kvadrata. Nisu su dvoumili, pa je dogovor brzo postignut. Od tada njih dvoje uglavnom borave u svom novom stanu u Opatiji, a u Beograd dolaze samo kada imaju poslovne obaveze - govorio je tada dobro upućen izvor.

Koliko je osnivač Granda bio omiljen komšija i meštanin ovog prelepog mediteranskog mesta, potvrdio je jednom prilikom i jedan meštanina za naš portal:

- Gospodin Popović je omiljeni stanovnik iz Srbije u Opatiji. To sam se lično uverio jer mi je dole na hrvatskom primorju on sused. Ne poznajemo se lično, ali smo se nekoliko puta sreli u gradu u restoranima. On se leti zna prošetati uz more, a jednom prilikom sam mu rekao da ga više viđam na Jadranu nego u Beogradu, na što se on nasmejao - ispričao je tada.

