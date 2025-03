OTKRIVENI NOVI DETALJI O POSLEDNJIM DANIMA SAŠE POPOVIĆA: Evo šta mu se sve dešavalo: Do poslednjeg daha bio fokusiran na posao

Popović je tokom leta 2024. godine vredno radio na novoj sezoni, te je učestvovao u selekciji kandidata na audicijama širom regiona, međutim, potom morao da se povuče.

Milan Mitrović, pevač i voditelj Zvezda Granda oprostio se od Saše Popovića, a sada je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio o poslednjem razgovoru sa kreativnim direktorom.

- Ceo dan se borim sa tim emocijama. Ja sam imao tu sreću da se ponovo vratim u to takmičenje i mislim da to ima potvrdu da je legendarno. Na Saleta smo svi gledali kao na člana porodice. Ja se i danas bavim tim projektom i žao mi je što Sale više neće biti tu. Mislim da će to sve doći na svoje... Sale se do prošle nedelje bavio projektom, to mu je davalo snagu da nastavi dalje, poslednji put kad smo se čuli telefonom dobro je zvučao, gajio sam nadu da će se izvući - otkrio je Milan Mitrović.

Podsećanja radi, Popović je tokom leta 2024. godine vredno radio na novoj sezoni, te je učestvovao u selekciji kandidata na audicijama širom regiona, međutim, potom morao da se povuče. Nije se pojavio na snimanju prvih nekoliko emisija "Zvezde Granda", jer nije bio u Srbiji.

Nakon što se vratio u Beograd, ekipa "Paparaco lova" ga je usnimila u oktobru prošle, 2024. godine, što je njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti.

