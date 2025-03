Prva ispovest Jelene Đukić nakon smrti Milorada Milinkovića: "Najteže je bilo kad je trebalo njoj da saopštim"

Jedva uspela!

Milorad Milinković je iza sebe ostavio porodicu i prijatelje, a sada je njegova bivša supruga Jelena Đukić dala prvi intervju i tom prilikom istakla da joj je najteže palo kada je morala njihovoj ćerki Divni da saopšti da joj je otac preminuo.

- Velika praznina. Neverica. Teško je poverovati da jednog takvog čoveka nema, jer ništa nije ukazivalo na mogućnost takve sudbine. Veliki gubitak smo doživeli i naši životi neće više biti isti. Divna je na svojim počecima tinejdžerskih dana izgubila snažnu figuru oca, nežnog roditelja sada kada joj je najpotrebniji. Život se menja za sve nas koji smo voleli Milorada. Za mene je on bio jak oslonac u vaspitanju Divne, umeo je u posevnim trenucima da bude glas razuma - rekla je Jelena i dodala:

- Samohrani sam roditelj i slobodni umetnik, što ne zvuči baš optimistično, ali ovakav životni trenutak pokreće životnu energiju na maksimum. Sva moja stremljenja su okrenuta ka Divni i ka mom poslu.

- Najteži trenutak u životu, pored smrti mame, bio je onaj kada sam saznala da je Milorad preminuo i da takvu tragičnu vest treba da saopštim Divni. Ona je u tom momentu bila na ski-stazi sa drugaricama. Morala sam što pre da je odvedem do hotelske sobe kako bih joj to saopštila u četiri oka. Sreća u nesreći je bila ta što su prijatelji bili sa mnom i napravili smo strategiju kako da je nagovorimo da dođe do sobe, s obzriom na to da se dobro zabavljala na snegu. Njena reakcija je bila očekivana. Bilo je strašno i bolno. Ali kako je ona Miloradovo i moje dete i kako smo joj vrlo promišljeno dali ime Divna, s posebnim akcentom na prefiks Div, ona je sat vremena nakon bolnog saznanja i uzela papir i olovku i napisala pismo za tatu koje je želela da pročita na sahrani i koje mu je ostavila na grudima da može da ga čita svakog dana.

