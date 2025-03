Od ove bolesti je bolovao Saša Popović! Čuveni onkolog otkrio sve: Kasno se javljaju simptomi koji su...

Saša Popović, mag šoubiznisa, preminuo je u sedamdesetoj godini života u Parizu. Uzrok smrti je redak oblik karcinoma, koji je otkriven kada je polomio nogu, i tada je počela njegova borba za život.

Doktor onkologije Vladimir Kovačin je otkrio više o ovoj bolesti:

- Kao i svi drugi maligni tumori, tako i karcinom želuca, odnosno tumori. Nismo baš ni sigurni u ovu dijagnozu jer smo je saznali iz medija, pa da napomenem da bismo bili sigurni u to morali bismo da vidimo medicinsku dokumentaciju jer postoji više vrsta karcinoma želuca. Svakako, radi se o podmukloj bolesti jer kasno daje simptome, a i oni su slični banalnim bolestima i stanjima od onoga što ljudi zovu trovanje hranom, čira na želucu ili gastritis. Može biti i bez simptoma, a može da se javi i krvarenje, sve zavisi od vrste tumora želuca. Kada se jave simptomi, onda je bolest verovatno već zahvatila vitalnu strukturu ili krvni sud, a čovek tada gubi na težini, apetit, ima mučnine i povraćanje, sve su to simptomi - započeo je Kovčin, pa nastavio:

- U slučaju da te tegobe ne prolaze nakon nekoliko dana, sigurno se treba javiti lekari koji će odlučiti dalju dijagnostiku koja ide sa pregledom želuca i snimanjem istog. U svakom slučaju, ako se bolest otkrije na vreme postoji dosta šansi da bude lečena. Ovaj oblik kancera nije mnogo čest u odnosu na neke druge karcinome. On je na nekom petom mestu po učestalosti javljanja, ali generalno su svi karcinomi u porastu u našoj zemlji, ali se ne razlikujemo puno od Evrope u tome. Kod nas je jedino loše to što je stopa izlečenja daleko manja nego što je kod razvijenih zemalja. Jedan od problema za to je što se ljudi ne jave na vreme i dođu kada ni hirurgija više nije moguća.

