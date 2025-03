Naša beba nije imala šanse da preživi: Žena našeg pevača progovorila o bolnoj temi i porođaju u 25. nedelji

Frontmen grupe Leksington Bojan Vasković i njegova supruga Aleksandra dobili su troje dece, a njihova najmlađa ćerka Helena rodila se pre vremena.

Bojanova žena jednom prilikom progovorila je o teškom periodu kada je njihova naslednica imala male šanse da preživi zbog prevremenog porođaja.

"Porodila sam se u 25. nedelji i teorijski gledano moja beba nije imala šanse da preživi, ali je preživela. Ono što mi je u to teško vreme davalo snagu je bilo to da pričam samo sa lekarima. Nije me zanimalo šta će da mi kažu babe, dede, strine, tetke i drugi koji nemaju veze sa medicinom. Znanje i iskustvo lekara u koje sam imala poverenje mi je bilo najvažnije. S druge strane, bila mi je važna u tim trenucima i podrška porodice, kao i osećanje da sam dala sve od sebe da rodim zdravo dete. I na kraju, vera koja mi je davala snagu. Ne možete sve da kontrolišete", ispričala je Aleksandra o teškom periodu kroz koji je prolazila sa suprugom Bojanom.

"Vaspitana sam da budem hrabra i idem kroz život sa svim što mi on donese, da svoj krst nosim dostojanstveno", rekla je hrabra Aleksandra koja se sa tek rođenom bebom vratila kući posle mesec dana provedenih u bolnici.

Inače, Bojan u svojim intervjuima neretko ističe koliko mu je porodica važna i da su mu oni najveća podrška.

"Porodica je temelj svega, to je jedna baza bez koje se ne može. Biti zdrav, biti srećan, uspešan, istinski ispunjen. Ja to tako gledam i živim. Svako veče, nekako smo naučili da ih uspavljujemo uz bajke. Uglavnom to supruga radi, ali kada sam ja tu, onda volim i to vrlo rado radim, uživam u tome", pričao je pevač.



