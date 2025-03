Oglasio se gitarista iz SLATKOG GREHA: Otkrio sve o poslednjem razgovoru sa Sašom Popovićem

Zoran Radanov Zoki bivši gitarista i vokal "Slatkog greha" poznavao je Popovića gotovo pola veka, a da se Saša razboleo čuo je prošlog leta i odmah ga pozvao.

Pre nego što su zajedno zasvirali u "Lira bendu", a zatim postali "Slatki greh" Saša Popović i Zoran Radanov Zoki upoznali su se u Novom Sadu, davne 1976.

- On je svirao u jednoj kafani, a ja u drugoj. Navika je bila muzičara da se u hotelu "Vojvodina" okupe svi muzičari i tu smo razmenjivali priče i mišljenja. Nas dvojica smo se tu upoznali. Onda je naš pokojni bubnjar došao iz vojske pa se on spojio sa Saletom i napravio orkestar "Lira", a ja sam im se pridružio 1977. godine i onda smo počeli da pravimo šou programe. Sale je sve to smišljao, to je čudo jedno kakav je to čovek bio, on je tako pun ideja bio... - ispričao je Radanov kako je upoznao Popovića.

Da je Saša bolestan, Zoki je saznao iz medija.

- Kad se pročulo da je Saša bolestan već je bilo leto. Zvao sam ga, ne sećam se tačno da li je bio avgust ili spertembar. Prvo se nije javljao, ja pokušam ponovo i on se javi. Pitao sam ga "Sale, jel to istina što se priča da si bolestan?". On mi je odgovorio "Jesam Zoki, teško mi je ne mogu ni da pričam o tome. Imam tumor na želicu, izgleda da su krenule i metastaze". Tada još nije možda ni mislio tada da će ići u Pariz na lečenje. On je normalno tada radio, dolazio u "Grand". Eto tada smo se čuli, posle se nije javljao, a ni ja nisam hteo preterano da mu dosađujem, znam kako je kada je čovek bolestan - prisetio se Radanov njihovog poslednjeg razgovora.



Autor: N.B.