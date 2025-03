BIO JE JAKO NEPRIJATAN Vezu Marije Mikić i njenog muža nisu u startu svi prihvatili, njena majka uradila je stvar zbog koje je pevačica ostala u šoku

Pevačica Marija Mikić u srećnom je braku sa suprugom Jovanom Pantićem, koji joj je najveći oslonac i podrška, a posebno je interesantna priča o njihovom upoznavanju, koju je podelila u jednoj emisiji.

Marija sa Jovanom ima ćerku i sina, a prisetila se koliko joj je bio iritantan na samom početku.

- Sećam se našeg provg susreta bio je jako neprijatan - kaže Marija i nastavlja:

- Jovan je jedna onako energična ličnost i ja sam u tom trenutku dosta izgubila na kilaži i došla sam slučajno u društvo koje sam poznavala ceo svoj život i pojavio se mladić u kariranoj košulji, mrzim karirane košulje, mrzim, pojavio se mladić u kariranoj košulji i rekao, mislim oni su već bili malo, ne znam šta su slavili malo su popili, kaže: "A jao bucka, što si smršala, pa meni si bila lepša kad si bila bucka". Ja se okrećem ka mom drugrau i kažem: "Ko je ovaj, šta on ima da komentariše da sam ja bila lepša, bože me sačuvaj…". Pritom, mene vređa kako ti možeš mene da komentarišeš šta tebe briga da li sam ja smršala šta mene briga da li sam ja tebi lepša ovako ili onako prvi put te vidim, kažem: "Samo skloni mi ga molim te", on kaže: "Nemoj tako kad te molim on je najbolji dečko", ja kažem: "Dobro važi". I ovaj krene nešto da priča… - kaže Marija.

Bračni život joj nije bio "ni na mapi".

- Uvek je bio drugačiji i on je bio, nekako, ja sam taj rak i emotivac i uvek sam sanjala neku bajku i on je bio taj koji je meni od donošenja cveća i doručka u krevet do… Sve je radio nekako, šta ja pomislim on to uradi. Ne znam kako je to uspeo i ja sam osetila ali nisam htela to da kao naglas sama sebi kažem jer kao šta ako to ne bude, ali sam osetila da će to završiti da će baš za taj rođendan ali kako je rođendan odmicao ja kažem, a ti si Marija opet istripovala svoju bajku, pusti, još mi je govorio: "Smanji malo taj šampanjac, smanji malo, nemoj tako da piješ…", kažem: "Pusti me, na svom sam rođendanu, vidi kako mi je lepo". Vidim ja on svuda nešto trči, juri, ali mi uopšte, znači kad je već prošlo od rođendana, ja kažem to sam ja u svojoj glavi i to je to i eto desilo se. On je samo kleknuo pred svima i prvo sam sebi rekla: to, bila si u pravu i onda sam tek počela da shvatam šta se zapravo dešava - kaže Marija i dodaje:

- Ništa manje od njega nisam očekivala.

Veza od starta nije bila prihvaćena od svih, a na pitanje kako se sa tim nosila Marija kaže:

- Pa teško. Jovan je sve izbalansirao. Osvojio je i mamu. I, samo iskrenošću smo došli tu gde jesmo, zaista, tako da došli smo do toga da ga pokriva dok spava. Kako sam zamišljala da će biti tako trenutno i jeste.

Autor: PINK.RS