NIJE SE HVALIO HUMANITARNIM RADOM Saša Popović je mnogima pomogao, a samo u jednoj akciji je zajedno sa Brenom dao 300.000 evra

Iako je tokom života pomagao mnogima, Saša Popović svojim delima nije hteo da se hvali u javnosti.

Smatrao je da ako nekome želite da pomognete, to treba da uradite dostojnastveno, van očiju javnosti.

pročitajte još Prvo oglašavanje ćerke Saše Popovića! Aleksandra slomljena nakon očeve smrti

Samo je jednom prilkom u razgovoru sa Vojom Nedeljkovićem pomenio jedan deo humanitarnih akcija koje su on sam, zajedno sa Lepom Brenom i u ime „Grand“ produkcije sproveli.

-Ne znaju ljudi koliko smo mi dali novca u humanitarne svrhe. Mnogi ljudi me cene, vole i poštuju isto tako me i mnogi ne vole i to sam prihvatio kao jednu normalnu stvar kad si javna ličnost. Neko voli to što radiš neko ne voli. Znam kada čitam u komentarima na portalima nekad pišu tamo "Da li je platio porez, glasajte, samo vi glasajte, trpajte mu pare u džep“. To su apsolutne gluposti – rekao je Saša u razgovoru za televiziju „Una“.

Još od kada su Lepa i Brena i on nastupali kao "Slatki greh" radili su humanitarne koncerte, a kasnije su nastavili da humanitarne akcije kao osnivači „Grand“ produkcije.

-Sećam se kada 1985. godine bio zemljotres na Kopaoniku, stradala je škola, i onda smo seriju koncerata u Domu Sindikata radili da podignemo tu školu. Posle toga smo imali 31 dan koncert tu dan za danom. Posle toga je bila jedna porodica Jović kojoj je grom udario u kuću. Roditelji su poginuli, ostalo je šestoro ili sedmoro dece. Onda smo držali koncert za njih i podigli smo im kuću. Onda smo radili koncert za zagrebačku bolnicu ‘Rebro’ – kazao je Saša svojevremeno i otkrio koje su akcije pomogli:

-Ne znam koliko smo para dali na te sve humanitarne akcije. Kada smo postali Srbija, tada je bila poplava Jaše Tomića. Tada smo Brena i ja napravili veliki koncert u ‘Spensu’ u Novom Sadu i donirali smo novac. Kada su bile poplave u Obrenovcu, lično sam otišao u banku i podigao sam 100.000 evra mojih para. Brena je podigla njenih 100.000 evra, dali smo isto toliko i sa Grandovog računa. Ukupno smo 300.000 evra uplatili tada da bi posle samo šest meseci ljudi pisali ‘A što vi ne date neku pumoć’.

Autor: pink.rs