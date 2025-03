POPOVIĆ POMOGAO MNOGIM PEVAČIMA, a poznatu pevačicu je IZVUKAO IZ TEŠKE DEPRESIJE: Svaki dan je dolazila kod njega na ručak, a onda se izvikao na nju

Bio je čovek velikog srca!

Goca Božinovska je jednom prilikom otkrila koliko joj je Saša Popović pomogao kada ju je Zoran Šijan ostavio zbog druge žene. Goca Božinovska je priznala da ju je kreativni direktor "Granda" tada bukvalno spasio, pevačica je htela da digne ruku na sebe.

- Ali bukvalno me spasio, ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj Bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba, sto godina da ga ne čujem, on zna ja bih došla da ga ljuljam, da ga nosim, dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena, htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao, doduše tad nije bio oženjen, ribice je neke dovodio - govorila je Goca jednom prilikom.

- Svaki dan sam ja morala da idem kod njega na ručak da bih se ugojila, jer sam bila kao kostur. Ana neka je tad radila kod njega, kuvala je i ja ručak nisam smela da preskačem. Držao mi je predavanja, govorio je: "Prestani da se ždereš, sekiraš i plačeš". Onda mi je mnogo pomogao i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja, sve sam uradila uz njegovu podršku. Ja njega srcem i dušom volim, on je najbolji čovek koji je ikada rođen. On se nimalo nije promenio - govorila je Goca ovako i Saši Popoviću za Svet.

Podsetimo, Saša Popović, preminuo je 1. marta 2025. godine, nakon teške bolesti. Devet meseci borio se sa karcinomom želuca. Sahrana će se održati u četvrtak, 6. marta, na Bežanijskom groblju.

Autor: M.K.