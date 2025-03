IMAM NEIZDRŽIVE BOLOVE U NOGAMA: Kum Saše Popovića izneo potresne detalje o njegovim poslednjim danima (FOTO)

Pevač Dejan Ćirković Ćira neutešan je zbog smrti dugogodišnjeg prijatelja Saše Popovića.

Estradni mag Saša Popović poslednjih meseci lečio se u bolnici u Parizu, a sada je njegov porodični prijatelj i kum ispričao kako su izgledali njegovi poslednji dani dok se lavovski borio sa opakom bolešću. Pevač Dejan Ćirković Ćira neutešan je zbog smrti dugogodišnjeg prijatelja Saše Popovića, a u našem razgovoru smogao je snage da progovori o bolnim trenucima iz života kreativnog direktora "Granda".

"Nikako sam, iskreno vam kažem, nikako. Toliko mi je teško da ne mogu ni novine da gledam, ni da gledam na portale, ni televizije, ništa, ništa", započinje priču folker sa knedlom u grlu. Kako kaže, Saša je poslednjih dana na klinici u Francuskoj trpeo jake bolove, te u tom stadijumu nije bio u stanju da se javlja na telefon i piše poruke.

"On je stvarno zadnjih dana bio baš, baš loše. Kada sam video slučajno da neko priča kako su se čili sa njim dan, dva pred smrt, to su budalaštine teške. Sale nije imao snage tih dana ni da priča, ni da piše. Muka me uhvati kada vidim to, baš će njima da piše dok umire. Ja sam mu slao poruke, pa mi zadnji put odgovorio za slavu. Ja sam ga zvao, on mi je rekao: "Ćirko, sačekaj samo malo, nazvaću te kasnije". I onda me je nazvao, bio je toliko jak, ne znam odakle mu snage. Pitao sam ga kako je, rekao je: "Imam bolove, bole me noge jako, bolovi su jaki, ali u suštini, dobro sam. Ćirko"... Kad mi se nije javljao znao sam da nije dobro, kad mi se javi znam da je bolje, jer dobrog nije bilo", prisetio se Ćirković sa knedlom u grlu.

Inače, Ćira se i na svom Instagramu oprostio emotivnom porukom od kuma Saše Popovića.

- Ne postoje reči koje mogu da opišu bol koji osećam. Bio si mi više od prijatelja, brat oslonac, deo moje duše. Hvala ti za svaki trenutak, svaki osmeh i svaku uspomenu koju si ostavio. Živećeš zauvek u mom srcu – napisao je on.

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović preminuo je 1. marta u 70. godini u bolnici u Parizu gde se poslednjih meseci lečio od teške bolesti. On je za svoju dijagnozu saznao uoči finala "Zvezda Granda", ali kako kažu njegovi saradnici, tome nije davao na značaju, te je radio do poslednjeg trenutka i verovao da će pobediti ovu bitku.

Autor: M.K.