Cakana dobila HIT poziv! Na kraju nije mogla da odbije, a sada progovorila: Razvodili su se i zvali su me...

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana kaže da je jednom prilikom pevača bivšim supružnicima na veselju, a koji su je zvali da im upriliči zlavlje povodom razvoda koji su organizovali.

Cakana je kroz smeh govorila o svemu tome, navodeći da je to samo jedna tezga u karijeri, koja je vrlo neobična, kao i da ih je bilo još.

- Zvali su me da im pevam razvod, slavili su zajedno, tako da sam angažovana i za takve događaje. Sve sam pevala, to jeste nešto neobično, ali dešavaju se takve stvari. Šta da radimo. Ljudi se vole, pa se u nekom trenutku to smanji i onda se rastanu, ta da se radi - rekla je pevačica u emisiji na Red televiziji.

Cakana o prevari

Podsetimo, pevačica Dragica Radosavljević decenijama uživa kraj advokata Nebojše Negića, a jednom prilikom je govorila o tome kako se odnosi prema prevari.

- Pa šta i da me vara, a ne vara me. Stvarno, i da me vara? Sve što ne znam ne boli me! Drugo, Nebojša ne može da me vara, nema šanse. Ne znam kad bi on to izveo kad je stalno sa mnom. Baš mi je žao (smeh). Toliko sam tužna zbog toga. Ja sam zanimljiva u svakom pogledu. Pa sad u ovim godinama ne znam da li bi me uopšte to i zabolelo u toj meri - rekla je iskreno jednom prilikom pevačica.

Autor: Nikola Žugić