Direkt iz kreveta pred kameru: Đina Džinović se fotkala u kratkoj svilenoj spavaćici, ćerka Harisa i Meline NIKAD PROVOKATIVNIJA (FOTO)

Đina Džinović uživa u tome da pokazuje koliko je zgodna, pa se svakodnevno fotografiše u provokativnim izdanjima. Još jedan u nizu izazovnih selfija objavila je danas kada je htela da pokaže kako izgleda u "ležernom stilu".

Ćerka Harisa i Meline je u svom domu u Beogradu pozirala na luksuznim stepenicama, u kratkoj svilenoj spavaćici, obogaćenoj čipkom. U prvi plan je istakla svoje duge noge i namestila se tako da budi maštu jačem polu.

Đina je na licu imala masku kako bi hidrirala kožu, a celu ovu situaciju opisala je kao "njena jutra". Iako je ideja trebalo da bude da je ovo njeno kežual, kućno izdanje - ispostavilo se da je još jedan u nizu provokativnih trenutaka.

"Radim i sve i ništa"

Inače, Džinovićka je otkrila da zna da sakrije istinu od onih koji je prate, ali i da još nije pronašla idealnu profesiju kojom bi se bavila. Na društvenim mrežama, kako kaže, radi "i sve i ništa", te je pojasnila da uvek odgovara onima koji je prate na poruke.

- Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dve godine. Mada i pre godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dve različite osobe - istakla je prvo.

Autor: Nikola Žugić