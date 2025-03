Šok! Otkriveno šta Jovana radi Draganu svako veče, nijedan muškarac do sada NIJE IMAO OVO zadovoljstvo

Jovana Jeremić je za Informer otkrila da je njen partner, Dragan Stanković, jedini muškarac kom je ona ikada spremala hranu.

Voditeljka Jovana Jeremić je u razgovoru za medije otkrila da je njoj verenik, Dragan Stanković kupio burmu, te da je sada u potpunosti njegova. Jeremićeva je rekla da se njih dvoje još nisu venčali, ali da je to bila Stankovićeva želja, što je i nju iznenadilo.

Da je on onaj pravi, Jovana je još jednom javno potvrdila. Naime, ona nam je rekla da je Dragan jedini muškarac kom sprema hranu. To je za nju, ali i ljude u njenom okruženju jasan pokazatelj da je Stanković njena najveća ljubav, jer Jovana ne voli da provodi vreme u kuhinji, a kada je on u pitanju, ni to joj ne pada teško.

- Draganu spremam večeru svaki dan. Inače, ja znam sve da kuvam, ali nisam htela nijednom muškarcu nikada da kuvam, jer moraju da propate. Moja mama kaže da moraju da pro*išaju majčino mleko dok dođu do tog nivoa da im ja spremam nešto - rekla je Jovana za Informer, pa otkrila šta sprema Stankovću:

Ima da bira, jelovnik ima. Kod mene ima različitih vrsta salata, pileća salata, losos salata, jaja, sir sa brokolijem, pa stavim parmezan, pa mu dodam pinjole. Isključivo se zdravo hrani kao ja, mnogo vodi računa. Mora da bude zgodan jer ja volim da je zgodan, a i on voli da sam ja zgodna, zato moram da budem ovako mršava.

Autor: Nikola Žugić