Nakon što je sa pesmom "Mila" odneo pobedu na "Pesmi za Evroviziju 2025" Stefan Zdravković Princ već je počeo sa pripremama za ovogodišnju "Evroviziju" koja će se održati u Bazelu u Švajcarskoj.

Sada je, gostujući u Amidžiju, Princ od Vranje progovorio je o svojim utiscima, izmenama na pesmi, ali i svojim očekivanjima od Evrovizije.

- Krenulo je sve u nekom potpuno neverovatno lepom smeru. Svaka druga osoba se slika sa mnom, ne mogu da upalim TV, a da neko ne priča o meni - rekao je Princ.

- Što nisi čestitao Harem girls - pitao je voditelj.

- To je jedna velika laž, Harem girls su negirale, ja sam se izvinio...Kada smo kogd toga, kada su saopštili da sam pobedio, bio sam u delirijumu i u šoku, ništa nisam video preda mnom. Cure iz Harem girls, ja sam im prvi dao javnu podršku, nemamo nikakvih problema. Kada smo se mi čuli, ljudi su nastavili da prave priče...Do samog kraja je bilo neizvesno, ali sam se nadao, mislim da nakon čitavog truda i nakon dve godine, do revijalnog dela prošle godine, mislim da je zaista zasluženo - rekao je Princ.

- Kakve su tvoje šanse - pitao je Ognjen.

- To će da se obelodani kada izađemo sa svim informacijama na kojima smo radili, mnogo ćemo raditi na nastupu i pesmi, dići ćemo to na viši nivo, biće na svetskom nivou. Imam strah od visine i ovih par metara sam jedva preživeo. Pao mi je mesec u prvom polufinalu, sajle koje drže taj mesec su saplele jednu nogu na kojoj je stajao, ali tih pet sekundi...Čovek koji je radio gore uspeo je da propne sajlu i da se to drži, ali se to desilo u sekundama. Mislim da je to magija! Mi smo počeli sa dve numere u tom brzom fazonu, ali sam onda razmišljao, hteo sam autentičnost. Hteo sam da se ogolim, da dam ljudsku dušu i čistotu na koju mislim da često zaboravljamo. Naš glavni adut je što imamo muškarca koji zna da peva, performans, ma ceo nastup će se izdvojiti od svega, to nam je ulazna karta u finale. Ne može se nikada znati ko je favorit do nekog poslednjeg trenutka. Dve nedelje uoči same Evrovizije počinju drastično da se menjaju stvari...Ljudi će, u najmanju ruku, biti šokirani izmenama - rekao je Princ.

Autor: Nikola Žugić