JOVANA PAJIĆ ODBILA DA SE POJAVI NA KONCERTU MARIJE ŠERIFOVIĆ?! Pevačica sve obelodanila: Nisam zlopamtilo, ali... (FOTO)

Jovana Pajić odbila je da gostuje na koncertu Marije Šerifović, ali pevačica nije prihvatila taj odgovor već je pokušala da ubedi prijateljicu i sve objavila na društvenim mrežama.

Marija Šerifović će za Dan žena održati koncert u centru "Sava", a kako je obavestila pratioce na društvenim mrežama pitala je Jovanu Pajić da joj se pridruži na bini da zajedno otpevaju hit "Ludilo moje". Jovana joj je međutim, odgovorila da "je mrzi i da ne želi da bude vegeta koja se u sve meša". Kako bi je naterala da se predomisli Marija je pozvala fanove da se sa istom molbom obrate Jovani privatnom porukom na Instagramu, što su oni u velikom broju i učinili.

"Hvala za ovaj vruć krompir i blokiran DM, nisam zlopamtilo ali pamti pa vrati!", napisala je Jovana pa uz fotografiju zatrpanog inboksa zapretila prijateljici "Ubiću te macolom".

Marija nije želela da ćuti o ovome, pa je sve objavila na društvenim mrežama, a Jovana je odmah odgovorila istom merom. Podsetimo, odnos Marije Šerifović i Jovane Pajić intrigira javnos još od njenog razvoda sa Saletom Tropikom, kada se spekulisalo da su njih dve više od prijateljica. Pevačice su međutim, nastavile da se druže, a Jovana je tek nedavno govorila o njihovom odnosu.

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca odrođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: "Da, tačno je" - rekla je nedavno Jovana.

Autor: M.K.