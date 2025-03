ISAK ŠABANOVIĆ MI JE UDARIO ŠAMARČINU, VREĐAO ME ŠTO SAM KUPOVALA TORBE... Aleksandra Mladenović tvrdila da je trpela fizičko nasilje, a njegov komentar je bio šokantan

Aleksandra Mladenović je nedavno navela kako ima velike traume zbog psihičkog i fizičkog nasilja koje je Isak Šabanović, prema njenim rečima, vršio nad njom.

Folk pevačica Aleksandra Mladenović nedavno je govorila o ljubavnom odnosu sa kolegom Isakom Šabanovićem i tada je prvi put otkrila da je doživela fizičko i psihičko nasilje od njega. Aleksandra Mladenović je navela kako ima velike traume zbog psihičkog i fizičkog nasilja koje je Isak Šabanović, prema njenim rečima, vršio nad njom. Takođe je istakla da se on medijski lepo predstavio, a da je privatno potpuno druga osoba.

„On se lepo predstavlja samo medijski, ali nije iskren, jako je neisrken. Jedino što ću ti reći je da je nasilan. On je jedini muškarac od koga sam ja doživela nasilje. I psihičko i fizičko. Iz svoje nemoći je gledao da… Prošlo je mnogo vremena od toga, ne želim da se više o tome priča i piše. Ostavila sam to iza sebe. To je veliku traumu ostavilo na mene. Toliku da ja ne verujem muškarcima, da sam postala hladna da se ne upuštam u vezu dok nekoga dobro ne testiram. Ko ima strpljenja ima, ko nema, neka ide“, ispričala je Mladenovićeva.

„Zbog njega sam razočarana u muški rod. Nisam htela da ga prijavim policiji niti da uradim nešto loše. Zato što znam da se i on mučio, ko sam ja da mu sad kvarim karijeru. Okej, samo nestani iz mog života“, kaže Aleksandra.

Pevačica je detaljno ispričala kada se desilo nasilje.

„Kad sam dobila šamar, šamarčinu u Beču, svađali smo se, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme, što sam kupovala torbe… Kaže da on to meni ne može da priušti, ja sam rekla da ne mora mene muškarac da finansira, ja ću samu sebe. Posle šamara sam plakala, htela sam da zovem njegove, svoje roditelje“, ispričala je Aleksandra.

„Ja sam se smirila, sišla sam dole ispred hotela. Vratila sam se po stvari, on se u avionu ponašao kao se ništa nije desilo – da drugi ne bi videli. Posle toga sam ga ostavila. Pisale su mi devojke da je nasilan, ali ja nisam verovala dok se nisam sama uverila u to“, zaključila je ona u jednoj emisiji.

Šabanović se dugo nije oglašavao na ovu temu, međutim, nedavno je gostovao u jednoj emisiji gde je upitan za komentar na optužbe, a njegov odgovor bio je veoma štur.

„Nikada nisam pričao o tome. Pričao sam mimo moje volje dok je to trajalo“, rekao je pevač kratko.

Autor: M.K.