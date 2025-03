Danas komemoracija i sahrana Saše Popovića: Estradni mag će uz hor biti ispraćen na večni počinak, od njega će se oprostiti cela estrada

Kreativni direktor "Granda" danas će biti ispraćen na večni počinak, a od njega će se oprostiti članovi porodice, mnogobrojni prijatelji i kolege sa javne scene.-

Komemoracija će biti održana danas u Sava centru od 10h, dok ćePopović biti sahranen u 14.30h na Novom bežanijskom groblju.

"Grand" produkcija je ranije objavila tačno vreme sahrane: U zvaničnom obaveštenju stoji da porodica prima saučešće u 12h, opelo se održava u 13.45h, dok će sahrana biti u 14.30h u četvrtak 6. marta.

Inače, prema pisanju medija, Popović nije želeo da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana, jer ima porodičnu grobnicu na Bežanijskom groblju. Kako se navodi, na večni počinak biće ispraćen uz hor. Danima se od Popovića oprašta cela estrada putem društvenih mreža i čituljama u novinama, a to je učinio i Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Grupe.

- Obeležiti epohu sopstvenom energijom i talentom je talenat i posebnost koju nemaju svi! Saša Popović je svakako jedan od ljudi koji je svojim radom, talentom i posvećenošću bio i ostao čovek koji je nekoliko decenija bio tvorac, nekad hvaljene a nekad kritikovane muzičke scene celog ovog podneblja, a to svakako nije lako. Najvažnije priznanje, priznanje naroda je svakako dobio kao nikada niko!!! Dragi Sale jedno je sigurno, bio si dobar čovek, prijatelj, muž i otac, a to je možda i važnije od svega! Mnoge bitke smo dobili zajedno, neke od njih si dobio sam , neke si dobijao i za sve nas, ali poslednju bitku koji si vodio, bitku za sopstveni život, izgubio si jer nju ćemo izgubiti svi, to je bitka sa mnogo jačim i ne može se dobiti, ali si ti uspeo, dragi Sale, da učiniš da nastaviš da živiš svojim radom i delom, koje će biti prepoznatljivo i u mnogo budućih generacija koje će znati da je postojao VELIKI SAŠA POPOVIĆ koji je imao hrabrosti da javno kaže, “samo narod može ocenjivati moj rad i delo”, i da odabereš “SVOJ PUT” o čemu i govori ova pesma koju sam ti danas posvetio! A narod tri decenije nedvosmisleno se opredeljivao najpre za "ZAM" a zatim za "GRAND", i slavio dane u nedelji kada su se emitovale tvoje emisije na televiziji! Ako jedan drugom treba ponešto i da oprostimo mislim da je sad taj trenutak i znaj da ćemo i tamo gde ideš pre ili kasnije opet biti zajedno i svakako opet nešto izmaštavati! Budi mi dobro i spokojno tamo gde danas ideš! Vole te tvoj Pink, Milica i Žex! - napisao je vlasnik i direktor Pink media group, Željko Mitrović.

Inače, danas od 09:30h na TV Pink biće emitovana emisija posvećena Saši Popoviću.

