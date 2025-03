Ovo je poslednja želja Saše Popovića: Njegov prijatelj u jecajima progovorio o estradnom magu, punom Sava centru uputio reči koje kidaju dušu!

U Sava centru je u toku komemoracija estradnom magu, kreativnom direktoru "Granda" Saši Popoviću, koji je posle teške i kraće bolesti preminuo 1. marta u Parizu, gde se lečio.

Producent Predrag Pavlović Baki na komemoraciji Saše Popvoića održao je emotivni govor, tokom kog se prisetio najupečatljivih trenutaka sa estradnim magom i situacija po kojim će ga se sećati do kraja života.

- Mnogo sam vremena proveo sa njim... Gledali smo rejtinge, pravili emocije, gledali sport, pričali o politici... Verovatno sam imao privilegiju da sam bio osoba kojoj je mnogo vremena posvetio i dao, a onda sam na kraju shvatio kako me je sve vreme učio o životu. Ustvari me je formirao kao čoveka. Ja sam mu uvek govorio: "Ti si kao moj tata", a onda sam poslednjih par dana shvatio da mnogo dece Sale ima. Imao je mnogo braće i sestara, on je bogat čovek kad je mogao da ima toliko dece. Sve što je nama dao kao otac ostaće da živi sa nama kroz vreme i učiniće ga besmrtnim. Razmišljajući o njemu sve ove dane uticao je na mene da Saša kojeg je pravio u meni da se uzdignem i kažem sebi da nema plakanja. Osetio sam da je to ostalo u meni. Hteo sam da pričam neke anegdote, neću da tugujem jer doživljavam da je pored nas. Kroz muziku, zabavu i njegov autentičan način sve vreme je uveseljavao ljudem, bili su srećni i davao je najlepši segment života. Igrao se televizije kao dete, odnosio se prema televiziji kao dete prema najlepšoj igrački. Nije delio ljude, nije ih vrednovao po uspehu i novcu, sa svakim je delio isto vreme. Mora da priznam da me je to nerviralo jer kad radimo velike projekte, on dođe, sedne i priča pola sata... Plakao sam mnogo ovih dana, ali sad više neću da plačem. Toliko sam vremena proveo sa njim, a nikad nije zaplakao. Sad bi mi svakako rekao da mnogo pričam i da ovo mora da bude dinamičnije. Ja sam hteo da poručim svima, znam šta mu je bila najveća želja. On je najviše voleo svoju porodici i svi koji imate potrebu da se odužite, pomozite i pazite nan jegovu porodicu, to mu je najbitnije - govorio je Predrag.

Autor: A. Nikolić