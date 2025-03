LJUTA SAM I BESNA! Tanja Savić očajna zbog smrti Saše Popovića: Nisam stigla da mu pokažem decu...

Pevačica Tanja Savić razgovarala je s reporterom Nemanjom Vujičićem odmah nakon komemorativnog skupa Saši Popoviću u Sava centru.

Ne krije da je Popović posebna figura u njenom životu.

- Za njega imam samo reči hvale. Izuzetno dobra osoba, puna entuzijazma, života - počela je Tanja, koja je bila prilično slomljena.

- Krivo mi je, ljuta sam što je moralo tako da bude. Ljuta sam što je život tako nepredvidiv, što nisam stigla mnogo toga da mu kažem, iako on to sve zna. Ljuta sam i besna, tužna, sve mi je pomešano.. Ne znam šta bih rekla, za njega imam samo reči hvale. U sećanju mi je kao predivan čovek pun energije. Znate one osobe kada uđu u prostoriju, pa osvetle tu prostoriju, e on je takav bio - prisetila se pevačica.

Saša Popović je, inače, preminuo 1. marta u Parizu, posle kraće i teške bolesti.

- Nisam stigla da mu pokažem svoju decu, to mi je jako žao. Nisam stigla da popričam sa njim o životu, svemu... Mi smo imali baš takve razgovore - otkrila je Tanja, koja je Popoviću večno zahvalna.

- Imali smo šansu da uzmemo stvari u svoje ruke, da budemo svoji ljudi, da budemo samostalni, da samostalno zarađujemo novac. To nije sve u životu, što se može videti, najvažnije je zdravlje. Meni je žao što on svoju bolest nije otkrio na vreme. Prvo je slomio nogu, pa onda saznao da boluje i jako mi je žao. Zahvalna sam na svemu, svima nam je promenio živote - iskrena je Savićeva.

Popović će biti sahranjen danas u 14:30h na Bežanijskom groblju.

Autor: pink.rs