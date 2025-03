NIJE DAO NIKOME DA ZAPLAČE: Dugogodišnji prijatelj Saše Popovića progovorio o danu kada im je saopštio da se bori sa OPAKOM BOLEŠĆU

U beogradskom Sava centru održan je komemorativni skup u čast estradnog maga, kreativnog direktora "Grand" produkcije Saše Popovića, koji je posle teške bolesti preminuo 1. marta u Parizu, gde se lečio, a uslediće sahrana na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Harmonikaš i muzički urednik na Grand televiziji Mikica Gačić, sa tugom u glasu progovorio je o odlasku dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Saše Popovića.

- Velika tuga i veliki gubitak. Sale je bio najveći i najbolji, a mi ćemo se sa još više elana boriti za ono gde je on stao -rekao je Mikica.

On je otkrio i kroz kakvu agoniju trenutno prolazi Sašina porodica.

- Ovo je velika tragedija za celu familiju, koja je njemu bila uvek na prvom mestu. Oni osećaju najveći bol, a i mi sa njima. Pravi prijatelji će uvek ostati tu sa njima, mi koji smo sa njim bili do poslednjeg dana. Oni su to sigurno zaslužili, prvenstveno Sale -rekao je Mikica.

On je progovorio i o trenutku kada su saznali da se Saša borim sa opakom bolešću.

- Pred samo finale prošle sezone smo saznali za opaku bolest i bili smo sa njim do poslednjeg trenutka. Verujte mi, svi smo imali želju da on pobedi ovu bolest. Bio je borac i do poslednjeg dana je verovao u sebe. Do poslednjeg dana nije dao nikome da zaplače i davao nam je elana da nastavimo i da radimo - rekao je Mikica.

Autor: Iva Besarabić