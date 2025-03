SNAJKA GRLI I ČVRSTO DRŽI SAŠINU ĆERKU: Dok stoje pored kovčega neutešna Aleksandra jeca u suzama (FOTO)

Poslednji oproštaj od estradnog maga!

Nakon komemoracije Saši Popoviću u Sava centru na hiljade ljudi došlo je do večne kuće estradnog maga kako bi ga poslali na poslednji put. Osim porodice koja je sve vreme nerazdvojna tu su i mnoge kolege i saradnici Saše Popovića.

Opelo je održalo sedam sveštenika, a pre nego što je kolona krenula do večne kuće Saleta Popovića, njegova ćerka je nemo stajala pored kovčega. Sve vreme uz nju bila je njena snaja supruga brata Danijela koja ju je grlila i čvrsto držala za ruku.

Podsetimo, Saša Popović poslednje dane života proveo je u Parizu okružen porodicom koja mu je bila najveća podrška tokom lečenja.On se manje od godinu dana borio se protiv raka, a lečio se na relaciji Beograd - Pariz. On je lečen po najsavremenijim medicinskim metodama i lekari su se do poslednjeg dana borili za njegov oporavak.Poslednje dane, Saša Popović je proveo u Parizu u krugu porodice koja mu je bila najveća podrška u ovoj teškoj borbi. On će biti sahranjen u četvrtak, 6. marta u Beogradu.

Autor: M.K.