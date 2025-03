SNIMAK OD KOG PUCA SRCE! Sašu Popovića sahranili uz njegovu omiljenu pesmu Zvonka Bogdana, Suzana plače bez prestanka (VIDEO)

Saša Popović, kreativni direktor "Granda", sahranjen je danas na Bežanijskom groblju u Beogradu, a od njega su se oprostili ožalošćeni članovi porodice, mnogobrojni prijatelji, kolege, poslovni saradnici.

Saša je poslednjih meseci vodio tešku bitku s kancerom želuca, od kog je preminuo u 70. godini 1. marta u Parizu, gde se lečio na jednoj privatnoj klinici.

Popovićeva udovica Suzana Jovanović oprostila se danas od voljenog supruga, kog je ispratila na večni počinak. Sve vreme je plakala, a reči utehe i saučešća mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca lika i dela njenog supruga nisu pomogle.

Za nju je posebno emotivan trenutak bio onaj kada su Sašin kovčeg spuštali u raku. Saša je ispraćen uz tamburaše i njegovu omiljenu pesmu Zvonka Bogdana "Svirci moji", a Suzana je sve vreme neutešno plakala, dok ju je grlio sin Danijel.

Tekst pesme Svirci moji

Svirci moji, jos je ranotek je ponoc tusvirajte mi polaganouspavajte nju

Propio sam tri imanjajos se smije iz cokanjapustite je neka spavalepa je u snu

Propio sam sto lanacai cetiri konja vrancapustite je neka sanjalepa je u snuSvirci moji, jos je ranotek je proslo trijos je noc pod jorgovanomona tamo spi

Izludi me kako disejorgovanom sve mirisenece biti nikad viseto sto nocas biSvirci moji, valja pocii noc ima krajsprzice me njene ociubice me sjaj

Dan se radja, jutro rudibudite je, nek’ mi sudikazu zorom gresni ljudiodlaze u rajSvirci moji, valja pocijer sve ima kraj

