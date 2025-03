Melina Džinović se vratila u Beograd nakon godinu dana: Evo šta radi u centru prestonice

Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, vratila se u Beograd godinu dana nakon razvoda.

Melina je dan provela u centru naše prestonice i to prvo u jednom elitnom restoranu gde se zadržava oko dva sata. Ispred restorana čekala je luksuzna limunzina i činilo se kao da Melina želi da ostane neprimetna, pa je kosom zaklanjala lice.

Dizajnerka je ulicama glavnog grada prošetala sređena od glave do pete, a nakon ručka uputula se u pravcu grada gde ima svoj salon za haljine, prenosi Kurir.

Podsetimo, Iako su važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, oni se nisu slagali oko jedne veoma stvari, a to je načina vaspitanja njihove dece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

- Harisa mnogo brine Đina, jer sve o njima dospe do medija, a najviše preko Instagrama. Već je upozorio da sakrije neke objave i ona je obećala da će biti opreznija, ali džaba. Melini je u celoj priči najgore, brani ćerku i kaže da sva omladina ima Instagram i da Đina nije kriva jer nije mogla da bira da li će joj tata biti poznat, pa je samim tim primamljiva medijima. Za sada je jedva uspela da smiri Harisa da ne ispadne još veći haos, ali je i Đinu ponovo zamolila da smanji objave na minimum - pričao je izvor.

