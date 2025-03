NJEGOVA ENERGIJA JE NENADOKNADIVA! Željko Mitrović ispričao kako je upoznao Sašu Popovića: Ljudi poput njega više ne postoje (VIDEO)

Saša Popović, kreativni direktor "Granda", preminuo je u 70. godini u Parizu, a sahranjen je danas na Bežanijskom groblju u Beogradu. Na večni počinak ispratilo ga je nekoliko stotina prijatelja, kolega i poslovnih saradnika, a među njima i vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović.

Čelnik Pinka je Popovića na večni počinak ispratio zajedno sa suprugom Milicom Mitrović, direktorkom programa TV Pink, a u izjavi za TV Pink otkrio je od kada datira njegovo poznatnstvo, a potom i prijateljstvo sa Popovićem, kog nikada neće zaboraviti.

- Skoro tri decenije sam ga poznavao. Ono što je značajno, Sale Popović nije bio samo tvorac muzičke scene celog ovog regiona, on je, zapravo, sa nekoliko nas bio tvorac cele šoubiznis scene. Šoubiznis pre Pinka i Granda skoro da nije postojao. On je, praktično, tvorac ne samo muzičke scene ovog regiona, nego i tvorac šoubiznisa. Posle skoro pune tri decenije saradnje, siguran sam da će se u toj kategoriji šoubiznisa osetiti jedan nedostatak, slobodno mogu da kažem velikana u toj oblasti. Njegova energija, talenti i sve ostalo je prosto nenadoknadivo, ne postoje više ljudi koji sebe toliko daju u nekom poslu, bilo kom poslu, pa i u šoubiznisu - govorio je Mitrović.

Otkrio je i kako su se upoznali.

- Raka Đokić je bio taj koji nas je upoznao. Kao klinac, kao dete, imao sam poprilično dobar muzički studio, bio sam talentovan kao muzički producent. Imao sam, čini mi se, 17-18 godina. Tada je Raka Đokić potpuno slučajnom vezom preko Borisa Bizetića došao do mene i poslao jedan projekat u studio. Bili su prezadovoljni kako je to ispalo, to je bila ZAM produkacija tada. Već u sledećoj fazi sam se upoznao sa Saletom. U kasnijim fazama je i Brena snimala tu, u mom studiju snimali su svi... Od Balaševića, Riblje čorbe... Svi su, praktično, snimali u tom studiju. Postao je Lisinski u Zagrebu i studio Pink u Zemunu, koji je u to vreme postao mesto okupljanja kompletnog estradnog, šoubiznis sveta. Upoznali smo se u studiju, upoznao nas je Raka Đokić.

Mitrović ističe da je Popović bio na čelu regionalne šoubiznis scene.

- Saša Popović je u temeljima svega onoga što se kasnije dešavalo u šoubiznisu. To je bilo i hvaljeno i kritikovano, bili su ljudi za i protiv, ali rezultat je da se formirala nekakva šoubiznis scena koja pre toga nije ni postojala. Ono čega je možda manjkalo u tom celom konceptu jeste to što je, ne u prvim godinama, već malo kasnije, zafalilo pop i rok muzike, ali nismo mi bili proizvođači toga, nego su pop i rok scena nekako same od sebe nestale, ne samo u Srbiji, već u regionu. Ne samo da je napravio i instalirao celu šoubiznis scenu, već je bio na čelu svega toga - istakao je Mitrović i dodao:

- Kao i svaki čovek koji svojom energijom i svojim liderstvom vuče neke druge ljude, to je potpuno očekivano za ljude takvog kova. Ne samo da ih je vukao, gurao, već i popravljao raspoloženje. Nikada po njemu niste mogli da vidite da je tužan, neraspoložen, čak i kada su postojale objektivne okolnosti i razlozi da to bude. Bio je poseban, vedar, nasmejan. Imali smo različite faze, imali smo faze kada smo se i svađali, ali danas je dan kada opraštamo svi jedni drugima. Saletov odlazak je ogroman gubitak za estradnu i šoubiznis scenu u Srbiji - zaključio je vlasnik i direktor Pink Media Group.

Autor: D. T.