ŽIVELA NA GUTLJAJU VODE! Naša pevačica teško podnela smrt oca, pa se razbolela: Kad ne možeš danima da mrdneš iz kreveta, naučiš da ceniš život

Pevačica Dragica Zlatić podelila je jednom prilikom sa pratiocima na društvenim mrežama da je završila u bolnici, a svoje iskustvo iskoristila je da pošalje snažnu poruku o životu i zahvalnosti.

Naime, Dragica je otvoreno govorila o tome koliko je teško podnela gubitak oca, što je, kako kaže, uticalo na njeno zdravstveno stanje.

- Ležim i razmišljam koliko smo besni i nezahvalni, koliko ništa ne cenimo, a znate zašto? Zato što mislimo: "Pa šta, normalno je da mogu da ustanem i da se okupam sam. Normalno je da jedem svaki dan, to mora tako i to se podrazumeva - napisala je pevačica.

Dodala je da tek kada se suočimo sa zdravstvenim problemima, shvatimo koliko su svakodnevne stvari zapravo blagoslov.

- Kad te "klepi" pa ne možeš danima da mrdneš, misaona mi imenica je da ustaneš, živiš na gutljaju vode, i te kako shvatiš da je to sve blagoslov i da nije nikakva sitnica... Ili ne shvatimo, pa čim gu*ici lakne Jovo nanovo. Treba samo da počneš da ceniš život.

Pevačica Dragica Zlatić koja je uspela da dođe do finala u "Zvezdama Granda" zahvalila se na preminulom Saši Popoviću na svemu što je učinio za nju i njenu karijeru.

- Nikada neću zaboraviti koliko si me bodrio, koliko si verovao u mene možda i više nego ja u sebe uvek si govorio ‘Jao Dragice, samo da mi ti ubodeš hit jer ga baš zaslužuješ’. Drugi su mi rekli kako si jednom prokomentarisao ‘Mnogo dobro dete’ hvala ti. Kad god sam ti se obratila za neki savet da čuješ neku pesmu uvek si mi pomagao – napisala je ona i dodala:

- U takmičenje me vraćao kada sam ispadala. Možda nekome to nije važna stavka, ali svakome ko se takmiči je to u tom trenutku sve. Uvek si imao vremena za sve nas kad god nam nešto treba. Hvala ti direktore na svemu što si uradio za nas, na tvojoj nesebičnoj podršci savetu i neverovatnom entuzijazmu.Tvoj doprinos nije bio samo u stvaranju uspeha već i u tome što si nas motivisao da verujemo u sebe i svoj potencijal. Počivaj u miru - poručila je Dragica.

