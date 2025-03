VESNA ZMIJANAC ME JE PSOVALA, VRIŠTALA JE I SVAŠTA MI JE REKLA! Halid Muslimović izneo šok tvrdnje o pevačici: Do nje je priča stigla...

Pevač Halid Muslimović izneo je detalje iz privatnog života, a najviše se osvrnuo na to kakav odnos ima sa kolegama, ali i na tužbe zbog kojih je proveo mnogo vremena po sudovima.

Kako kaže Muslimović, smatra da nije dobro da uvek kaže šta misli i da je zlatno pravilo da bi nešto trebalo i da se prećuti. To je naučio na primeru koleginice Vesne Zmijanac koja nije mogla, a da ga ne pita zašto je pričao loše o njoj.

- Ima mnogo onih koji me kude zbog nečega što kažem. Jedna od njih je i Vesna Zmijanac koja me je galamila i psovala preko telefona, svašta mi je rekla. Razlog toga je bio što sam pričao o njoj u pozitivnom kontekstu, a do nje je priča stigla u skroz drugoj konotaciji. Onda me je ona nazvala i svašta mi rekla - kaže pevač za televiziju E.

Osvrćući se na to kako priče kruže, nadovezao se i na tužbe i vretoliko priče "gluvih telefona" kada nekada ne

- Nikad nikoga nisam tužio, a sve sam sudove dobio i to nisam nigde objavio. Čim nisam kažnjen, jasno je da je istina moja Neću da pravim halabuku oko toga. Izgubio sam puno vremena na sudove, drugo ništa - naveo je Muslimović.

Autor: M.K.