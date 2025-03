Saša Popović živeo je život koji je nalik filmskom scenariju, a često je sa javnosti delio dogodovštine.

Tako je jednom prilikom otkrio da je na početku karijere morao da moli oca Lepe Brene da je pusti da peva sa jegovim bendom. Međutim, njen otac ga je tada isterao napolje!

- Kaže Brena: "Idemo kući, kod mene, moj tata je... Mi smo i verski vasitani i on hoće da ja završim fakultet". I ja dođem: "Dobar dan"-"Dobar dan". "Ja sam taj i taj", "Sedi, dečko, ovde, izvoli. Šta je bilo?", "Pa eto, mi bismo hteli da vaša ćerka peva sa nama.", "Moja ćerka da peva sa vama u kafani?!" Ja kažem: "Pa nije to kafana, znate, to je hotel "Galeb". To je najekskluzivnijije mesto." Mislim, hotel ili kafana, istop mu dođe, to je bio restoran u hotelu. Kaže on: "Moja ćerka da bude kafanska pevačica?!", rekoh: "Ne! Ne kafanska, hotelska pevačica. Mislim, mi smo..." Kaže on meni: "Vidi, dečko, marš napolje. Napolje! Neću da čujem za to! Da mi to više nikada niste spomenuli." Brena je krenula da ga ubeđuje, a on: "Ma kakav tata, mama, napolje!" - prisetio se on i dodao:

- Ja dođem u hotel, ovi me pitaju šta je bilo: "Ništa", rekoh, "isterao me čovek napolje". Strog je bio jako - prisetio se on tada.

Autor: M.K.