Emotivno!

Saša Popović ispraćen je juče na večni počinak, a dan nakon njegove sahrane oglasila se pevačica Nikolina Kovač, koja je podelila emotivnu poruku uz njegovu fotografiju iz detinjstva.

- Jedan je dečak posložio sve svoje igračke najbolje što je znao i otputovao na jedno bolje mesto, mesto sa koga će sa uživanjem posmatrati sve ono što je ostavio, a ostavio je mnogo, predivnu porodicu koja ga je istinski volela, bodrila, koja je u svakom trenutku bila uz njega, prijatelje, saradnike, pesmu koja će putovati kroz vreme i nikada se neće ugasiti. Jer kada istinski volite ono što radite kao što je ovaj dečak to voleo, trag je neizbrisiv, on je samo sled nagrade koju zaslužujete da dobijete, a to se prosto odvija samo po sebi - počela je Nikolina i dodala:

Život je ciklus koji protiče i stalno ide dalje, odlaze ljudi koji su nam dragi i za koje nikada ne možete poverovati da mogu otići, upravo zbog te dečačke energije koju nose u sebi, entuzijazma, vizije, čelične snage, ali…Dragi direktore, hvala Vam na svemu što ste uradili za moju porodicu i mene…Slava Bogu.

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

Autor: Nikola Žugić