Srpska estrada iznela najveću intimu: Neki do detalja opisali kako im je izgledao prvi put, prava neverica

Pevačica Vanja Mijatović ispričala je da joj je prvo iskustvo bilo neprijatno, pošto ju je muškarac sa kojim je to učinila iskoristio.

- Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot, pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me baš povredio - rekla je Vanja jednom prilikom.

Velika balkanska zvezda Zdravko Čolić, je priznao da je prvi put imao intimne odnose na livadi.

- Prvi intimni odnos imao sam kao jako mlad, sa jednom čobanicom. To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan - pričao je Zdravko.

Vesna Zmijanac je jednom prilikom ispričala da je prvo intimno iskustvo imala sa nastavnikom matematike.

- Prvi intimni odnos imala sam sa svojim nastavnikom matematike, svojom tajnom ljubavlju. Naša veza bila je zaista ono što prava veza i treba da bude. Iako sam bila maloletna, izgledala sam starije za svoje godine. Šminka i garderoba doprinele su da se moje već oformljeno telo još bolje istakne. Razlika u godinama nije mi predstavljala smetnju. Bio mi je potreban neko stariji u kome sam, i ne znajući, nesvesno, tražila oca. Imponovalo mi je to što mi jedan odrastao muškarac sa autoritetom nastavnika poklanja pažnju i posvećuje vreme. Vodili smo ljubav pored Ibra, kod korzoa - bila je iskrena Vesna.

Posle učešća u takmičenju "Zvezde Granda" Aleksandra Mladenović stekla je veliku slavu. Ona je napornim trudom i radom uspela da za samo nekoliko godina obezbedi roditelje. Šest godina nakon prvog poljupca, pevačica je imala i prvi intimni odnos, o kom je govorila.

- Sa 19 godina sam se zaljubila u momka sa kojim sam izgubila nevinost. Uroša sam upoznala na jednoj svadbi na kojoj sam pevala. Nismo se te noći poljubili, već nekoliko dana kasnije, kada smo se sreli u jednom klubu. Bili smo tri godine zajedno. Kada je trebalo prvi put da spavamo, imala sam neviđeni strah. To je bilo traumatično iskustvo za mene. Posle toga sam se grozno osećala, jer više nisam bila nevina. Kroz glavu mi je prolazilo da više niko neće hteti da bude sa mnom. Ma strašno! Čak sam osećala grižu savesti što sam to uradila - rekla je Aleksandra, prenosio je Mondo.

Dušica Grabović otkrila je koji pevač je bio njena prva ljubav, te da je s njim i izgubila nevinost. Ona je gostujući jednom prilikom u emisiji na Kurir televiziji otkrila da joj je prvi momak sa kojim je prošla sve bio kolega Peđa Jovanović.

- Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pevanjem. On je nastupao u jednom kafiću gde sam ja izlazila. Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina - otkrila je tada Dušica i dodala da su ostali u odličnim odnosima.

Voditeljka Suzana Mančić priznala da je sa svojim dečkom imala odnose kada je napunila šesnaest godina.

- Gubljenje nevinosti je traumatično iskustvo, jer tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa šesnaest godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila šesnaest godina, i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala - rekla je Suzana.

Autor: pink.rs