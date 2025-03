PIJE PIVO ISPRED PRODAVNICE, A U KREVET ODVEDE UVEK BOMBE: Bivši dečko Kim Kardašijan priznao veličinu ponosa i sve objasnio

Poznati komičar Pit Dejvidson (31) izazvao je opštu euforiju kada se pojavio u novoj reklami za modni brend Reformation. U fotosesiji, Pit je pozirao bez majice u belim pantalonama, ležeći na podu, pokazujući svoju zategnutu figuru. Na drugoj fotografiji, zvezda SNL-a nosi pripijenu belu majicu i donji veš, dok je na jednoj slici obukao džemper sa natpisom „official boyfriend“.

Fanovi su potpuno poludeli za novim izgledom Pita Dejvidsona, a komentari na društvenim mrežama su se nizali: „Da sam Kim, odmah bih ga pozvala“, „Sada svi znamo zašto su ga Kim i Ariana obožavale“, "Godinama smo se pitali kako je smuvao sve one lepotice, kad ono...", "Uvek je izgledao kao onaj lik što zicka cigaru ispred kladionice i pije pivo ispred dragstora, a on smuvao Kim", "Bukvalno lik izgleda kao da živi na pivu i ne vadi cigaru iz usta, a sad samo što me srčka ne strefi!"

Inače, Pit nikada nije bio poznat kao holivudski frajer već kao uspešan komičar, a onda nas je šokirao vezama sa slavnim lepoticama. Spisak je poduži, a ih je samo ređao. Prvo je tu bila glumica Kejt Bekinsejl koja je starija od njega 19 godina, a onda i jedna od najlepših manekenki današnjice Emili Ratjakovski, pa mega popularna pevačica Ariana Grande koja je izjavila da Pit može da se pohvali polnim organom zavidne veličine i na kraju Kim Kardašijan.

Veza Kim i Pita

Kim Kardašijan i Pit Dejvidson povezali su se u novembru 2021. godine, nakon njenog debija kao voditeljke SNL-a. Počeli su da se zabavljaju samo mesec dana kasnije, a Pit je čak posvetio četiri tetovaže u njenu čast. Međutim, veza je trajala samo devet meseci, pre nego što su u avgustu 2022. objavili raskid, navodeći zauzete rasporede i udaljenost kao glavne razloge.

Već u junu 2023. Kim je tvrdila da je njihova veza bila samo „ležerna romansa“. Pit je u međuvremenu krenuo na dug i skup proces uklanjanja svojih brojnih tetovaža, što je deo njegove lične transformacije.

Transformisao se u ozbiljnog frajera

Pit sada izgleda potpuno drugačije, bez ijedne tetovaže na telu, nakon što je potrošio više od 200.000 dolara i godinu dana na njihovo uklanjanje. Proces uklanjanja tetovaža započeo je pre četiri godine, kao deo njegovog puta ka trezvenosti.

Gostujući kod Setha Meyersa, Pit je priznao da želi da ukloni sve tetovaže pre nego što napuni 40 godina. Takođe je rekao da nije znao koliko će taj proces trajati: „Mislio sam da će biti brzo, ali sada znam da će sve nestati tek kada budem imao 40 godina.“

Kada su ga pitali za najgore tetovaže koje je imao, Pit je priznao: „Imao sam kolekciju crtanih likova koji puše džoint.“ Takođe je rekao da mu je jedan od najčudnijih izbora bio sova sa reklame za Tootsie Pop, jer nije ni bio rođen kada je ta reklama emitovana.

Proces uklanjanja tetovaža opisao je kao „prilično užasan“, dodajući da bi svi koji razmišljaju o tetoviranju prvo trebalo dobro da promisle. „Ako iko razmišlja o tetovaži – uverite se da to zaista želite“, upozorio je.

Pit sada planira novi početak, a njegovi fanovi ne mogu da prestanu da nagađaju da li će Kim ponovo pokleknuti pred njegovim šarmom. Hoće li doći do pomirenja? Ostaje da vidimo. Kim Kardašijan, Kejt Bekinsejl, Arijana Grande, Emili Ratajkovski... ovo su samo neke od slavnih lepotica koje su završile u njegovom naručju. Kako mu to polazi za rukom, pitanje je koje neprestano intrigira holivudske kuloare, a često se njegova reputacija zavodnika pripisuje činjenici da je veoma duhovit, ali i ekstremno obdaren!

Pevačica Arijana Grande, njegova bivša, potvrdila je ovakva nagađanja izjaviviši da komičar ima "super veličinu" u pantalonama, te da je njegov polni organ veći od 25 centimetara. Nedavno je Pit gostovao u radijskoj emisiji "The Breakfast Club", osvrnuvši se na spekulacije o veličini njegovog ponosa.

"Ne razumem. To zaista nije tako posebno. Imam penis veoma normalne veličine. Nije preveliki ili premali. Dovoljno je veliki za uživanje i nije dovoljno veliki da boli, to je ono što su mi rekli", rekao je pomalo stidljivo slavni komičar, dodajući da su dimenzije tačno onakve kakve treba da budu.

Pit je svojevremeno na jednom stend-ap nastupu i odgovorio i gore pomenutu Arijaninu tvrdnju: "Zašto bi svima rekla da imam ogroman penis? Dakle, da bi svaka devojka do kraja mog života koja ga ugleda bila razočarana".

Inače, zanimljivo je da je i Kim Kardašijan priznala da Dejvidson ima nešto što Amerikanci zovu BDE, odnosno specifičnu, veoma privlačnu energiju muškarca koja dolazi od spoznaje da je obdaren i ne mora nikome to ni da kaže - to prosto isijava iz njega.

Autor: Nikola Žugić