Ostavio im je to u amanet! Prijatelj Saše Popovića otkrio šta ga je zamolio par dan pred smrt: Zvao me je iz Pariza i pitao...

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović sahranjen je u četvrtak na Bežanijskom groblju, a sada je harmonikaš Mikica Gačić otkrio koja je bila njegova poslednja želja.

Naime, Radiša Trajković Đani objavio je snimak koji je nastao 31. decembra, a koji je ujedno i poslednji snimak na kom je Saša Popović, a Mikica je otkrio detalje te večeri.

- Saša se vratio 30. decembra iz Pariza. Voleo je tamburaše i predložio da se baš u tom salonu naših prijatelja skupimo. Kaže: "Ja bih voleo da ti dođeš, ne mora ceo orkestar, može vas troje-četvoro da napravimo žurkicu. A imam želju najveću da mi peva Marko Gačić! (moj sin) " Njemu je srce bilo toliko puno! Taj osmeh na licu... Tu je bio i Đani kad smo zvali Suzu i pevali joj tu tešku pesmu. Možete li da verujete da je on 24 sata pre toga primao zadnjih 6 dana hemioterapije - rekao je Mikica Gačić tokom gostovanja na jednoj televiziji i otkrio da mu je Saša Popović dodelio poseban zadatak.

- Ima jedna želja, koju je ostavio nama u amanet. Bila je tu jedna mlada devojka od 17-18 godina, koja prelepo peva, a nije bila kod nas u takmičenju. Iz Kragujevca. Taj dan su ona i Marko pevali sa nama i on kaže: "Slušaj, Mikeli! Mi moramo da snimimo duet! Ovo su dva najlepša vokala, slušaj ih kako pevaju". Možete li da verujete da, dok je bio u Parizu, on mene zove i kaže: "Jesmo li našli pesmu?". Čovek pored muke i pored tegoba i bolova, sa dušom se rastaje kaže da moramo da napravimo pesmu... Mi smo pre dva dana tu pesmu završili i to ćemo u ime Saše Popovića da objavimo. To nam je ostavio kao neku poslednju želju - ispričao je.

On je tada imao želju da Đani otpeva pesmu koju Popović posvećuje Suzani, te se na snimku čuje "Za Suzanu", a u pitanju je emotivna balada "Nema me".

Autor: N.B.